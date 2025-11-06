Paraguay vs Panamá| Mundial Sub-17 Catar 2025: Moisés Richards reflexiona y confía que la selección puede levantarse

Catar/La derrota en el debut si bien es cierto deja un sabor amargo, también deja sensaciones de un grupo unido y conscientes que son capaces de levantarse, y así lo dejó claro el goleador de Panamá en este primer partido, Moisés Richards. "Arrinconamos al rival en la parte final del partido, no tuvimos cabeza fría al momento de definir. Me quedaron algunas claras y no pude concretarlas pese haber anotado el gol pero este es el comienzo", fueron sus palabras autocríticas sobre esta primera participación en el Mundial Sub-17 Catar 2025.

Richards también tuvo palabras sobre el rival el cual destacó su fortaleza física en dónde mencionó que le sacaban ventaja al momento de ir cuerpo a cuerpo, pero que no era una excusa como tal, dado que en los 1 vs 1 sacaron ventaja alguna destacó el extremo rojinegro. Moisés fue uno de los jugadores más desequilibrantes en el equipo panameño en dónde logró tener varios remates hasta conseguir el gol de Panamá. Además, Moisés en el campamento en Dubái fue el jugador con más goles anotados al tener 2 en la cuenta que fueron 1 ante Burkina Faso y el otro ante Uganda.

"La entrega, la capacidad y el compromiso de todo el equipo durante todo el partido y que nunca bajamos cabeza a pesar de ir debajo en el marcador" fueron las palabras de Moisés. También destacó la importancia en las gradas de sus familiares, quienes hicieron el viaje desde Panamá para apoyarlo a él y todo el equipo en este Mundial Sub-17.

Sobre su gol se mostró muy contento porque es consciente de lo que ha trabajado durante meses para lograr ser uno de los elegidos y le pide a la afición panameña, que no dejen de creer dado a que aún faltan dos partidos más que serán dos finales y darán todo por el todo en el terreno de juego para darle una alegría al país.

Debut doloroso

Inició el camino de Panamá Sub17 en el Mundial Sub17 de Catar 2025 ante un rival que supo aprovechar sus oportunidades y mantener una orden en todas sus líneas, pese a mantener la ventaja desde temprano en el marcador.

Panamá inició el partido sin complejos, tratando de imponer su fútbol ante una Selección de Irlanda que pese a su debut en un mundial de la categoría, supo manejar sus ansias y contrarrestar el ataque panameño. Irlanda trataba de tomar la iniciativa del partido haciendo rotaciones del balón por ambas bandas pero sin efectividad como tal. Al minuto 12,Estevis López le envió un servicio del balón por los aires, a espaldas de los defensores para Joseph Pacheco que no pudo alcanzar.

Al minuto 17, Jaden Umeh se levantó para cabecear y anotar el primer gol para Irlanda. Pablo Aranda, al minuto 25, trató de sorprender de media distancia pero su remate fue muy desviado. Panamá buscó los espacios pero se encontró con una defensa muy ordenada de Irlanda. Moisés Richards encontró un espacio para rematar al 27′ pero mejor el arquero Alex Noonan para enviarlo al tiro de esquina. Al minuto 34, Michael Noonan de Irlanda encontró al arquero Adamir Aparicio adelantado y la colocó por encima pero el mismo se estrelló en el travesaño.

El segundo gol llega a servicio de McMahon que solamente colocó el esférico a un costado para vencer a Adamir y aumentar la ventaja. Sobre el final del primer tiempo, nuevamente McMahon tendría una oportunidad tras un remate cruzado pero mejor estuvo Aparicio para impedirlo y así irnos al descanso con un marcador de 2 por 0. Al minuto 53, Estevis cobró un tiro libre que fue a dar a manos del arquero Noonan sin dificultad alguna.

Al minuto 56, nuevamente Umeh pondría en aprietos a la zaga panameña, tras un balón perdido en el mediocampo y de media distancia la coloca en el ángulo pero en fuera de juego para fortuna nuestra. Un minuto más tarde, Michael Noonan de cabeza colocó el tercer tanto para Irlanda. Al minuto 60, como una ráfaga ofensiva Max Kovalevskis se quitaba la marca del arquero y remató para el cuarto gol. Panamá tuvo algunas ocasiones claras pero no fue hasta el 89', que Moisés Richards anotó por parte de los dirigidos por Leo Pipino.

Información de FPF