Carlos Alcaraz y Novak Djokovic unirán fuerzas para el Masters ATP 2025

Italia/El español Carlos Alcaraz tendrá como adversario al serbio Novak Djokovic, mientras que el italiano Jannik Sinner se enfrentará al alemán Alexander Zverev durante la fase de grupos del Masters ATP que comienza el domingo en Turín, determinó el sorteo realizado este jueves.

Un año después de haber sido eliminado en la fase de grupos de las Finales ATP, Alcaraz, número 2 del mundo y líder de "The Race", la clasificación anual que determina a los ocho participantes de este torneo de fin de año, se enfrentará a Djokovic, siete veces ganador del torne, el récord.

"Djoko" regresó esta semana a la competición en Atenas tras una larga pausa después de su derrota en semifinales en Shanghái.

Aunque el presidente de la Federación Italiana de Tenis, organizadora del torneo, aseguró que el serbio, ausente el año pasado, estaría en Turín, Djokovic explicó el miércoles en Atenas que aún no había confirmado su participación.

Su grupo, llamado Jimmy Connors, lo completan el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex De Miñaur.

Número 1 del mundo y defensor del título, Sinner se enfrentará en el grupo Bjorn Borg a Zverev, al estadounidense Ben Shelton y al último clasificado, que será el canadiense Felix Auger-Aliassime o el italiano Lorenzo Musetti.

Si Musetti gana el torneo de Atenas esta semana, obtendrá el último boleto para Turín. Si no, este boleto será para Auger-Aliassime, actualmente octavo en "The Race" tras su final en el Masters 1000 de París -perdida ante Sinner-.

Al término de esta fase de grupos, los dos mejores jugadores de cada grupo accederán a las semifinales, el 15 de noviembre, antes de la final del domingo que podría determinar la identidad del número 1 del mundo, entre Sinner y Alcaraz, al final del curso 2025.

Entre los ocho participantes, solo Sinner (2024), Djokovic (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 y 2023) y Zverev (2018 y 2021) han ganado ya el prestigioso "Torneo de Maestros".

Grupos del Masters ATP 2025

Jimmy Connors: Carlos Alcaraz (ESP/1º en "The Race"), Novak Djokovic (SRB/4º), Taylor Fritz (USA/6º), Alex De Minaur (USA/7º) .

Bjorn Borg: Jannik Sinner (ITA/2º), Alexander Zverev (GER/3º), Ben Shelton (USA/5º), Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti.

La competencia

El certamen Masters ATP, que marca el final de la temporada de tenis, se llevará a cabo del 9 al 16 de noviembre en Turín, Italia. También se le conoce con el nombre Nitto ATP Finals.

Es el torneo de clausura de la temporada del Association of Tennis Professionals (ATP) para los hombres, lo que significa que participan los mejores jugadores individuales y equipos de dobles del año.

Formato

En individuales participan ocho jugadores .

. En dobles participan también ocho parejas .

. Los participantes se dividen en dos grupos de cuatro (tanto en individuales como en dobles).

(tanto en individuales como en dobles). En la fase de grupos (round-robin), cada jugador/jugador de dobles juega contra los otros tres de su grupo.

(round-robin), cada jugador/jugador de dobles juega contra los otros tres de su grupo. Los dos mejores de cada grupo pasan a semifinales: el primero de un grupo juega contra el segundo del otro, y viceversa. Luego vienen la final.

Datos importantes

Superficie: Pista dura bajo techo (“indoor hard court”)

Pista dura bajo techo (“indoor hard court”) Ubicación: En Turín, Italia, en la Inalpi Arena (antiguamente Pala Alpitour) que tiene capacidad para varios miles de espectadores y es un recinto moderno de deporte bajo techo.

En Turín, Italia, en la Inalpi Arena (antiguamente Pala Alpitour) que tiene capacidad para varios miles de espectadores y es un recinto moderno de deporte bajo techo. I mportancia: Es considerado el torneo más prestigioso del calendario ATP después de los cuatro torneos de Grand Slam, precisamente porque reúne solo a los mejores jugadores del año.

Es considerado el torneo más prestigioso del calendario ATP después de los cuatro torneos de Grand Slam, precisamente porque reúne solo a los mejores jugadores del año. Clasificación: Los jugadores/jugadores de dobles se ganan el derecho a participar a lo largo de la temporada, mediante la clasificación del “Race to Turin” (o equivalente) que contabiliza los mejores resultados del año.

