Béisbol U10| Panamá tuvo estos resultados en la fase regular del Panamericano 2025

El certamen se realiza en Venezuela desde el pasado fin de semana.

Peloteros de la Selección de Béisbol U10 de Panamá reciben instrucciones
Panamá/Panamá compite en el Campeonato Panamericano de Béisbol U10 cuya sede es el Estadio Libertador de la ciudad de Mérida en Venezuela y que culminó este jueves con su fase regular.

El equipo panameño enfrentó a tres conjuntos en esta instancia con los que jugó en dos ocasiones cada uno para completar seis partidos en la fase inicial.

Su debut en el certamen fue el sábado 1 de noviembre ante Brasil con el que perdió por la mínima diferencia, 0 por 1. Al día siguiente jugó ante el equipo blanco de Venezuela y se llevó la derrota por pizarra de 2 carreras por 4.

El lunes 3 de noviembre, en medio de las festividades por los 122 años de la Separación de Panamá de Colombia, la novena panameña midió fuerzas con el conjunto azul de Venezuela y cargó con la derrota por pizarra de 0 a 1. El martes 4, el elenco panameño volvió a enfrentar a su contraparte brasileña y el resultado fue similar al del primer duelo; una derrota de 0 a 1.

Llegó el miércoles 5 de noviembre. Panamá se encontró nuevamente con el colectivo blanco venezolano y se desquitó con una victoria de 1 por 0. Pasó un día de ese cotejo y los panameños jugaron su último partido de la etapa preliminar frente a Venezuela Azul con el que perdió por marcador de 6 carreras a 7.

El récord del conjunto panameño en esa instancia fue de un triunfo y cinco derrotas. Al ser cuatro los equipos participantes tendrá la oportunidad de, al menos, jugar el partido por el tercer lugar el que se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre.

Este certamen es de gran importancia para el béisbol en América debido a que en la categoría U10 no se tienen campeonatos mundiales.

El torneo

  • El Campeonato Panamericano U10 es un torneo continental para jugadores de hasta 10 años en la disciplina de béisbol y que está bajo la jurisdicción de la WBSC Américas.(Confederación Panamericana de Béisbol y Sóftbol) u otra federación regional que organiza competencias de categorías menores.
  • Es una buena plataforma para la formación del talento joven en el béisbol en América Latina y el Caribe, ayudando al desarrollo temprano de los jugadores.

Edición anterior

  • En la edición que se llevó a cabo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas (México), del 23 al 30 de noviembre de 2024, la categoría U10 participó con varias selecciones nacionales.
  • La selección de Panamá debutó con éxito contra Puerto Rico, ganando 6-1.
  • La tabla de posiciones tras algunas jornadas reflejaba a México invicto (4-0), Venezuela 3-1, Panamá 2-2, Brasil 1-3, República Dominicana 1-3, Puerto Rico 1-3.

Resultados destacados para Panamá

  • Panamá venció a Brasil 17-6 en un partido donde anotó 8 carreras en la tercera entrada.
  • Finalmente, Panamá obtuvo la medalla de bronce al vencer 13-6 a la República Dominicana en el partido por el tercer lugar.
  • Respecto al torneo más reciente (fecha noviembre 2025), Panamá enfrentaba dificultades iniciales y buscaba su primer triunfo en la fase de grupos contra Venezuela (Azul) en Mérida, Venezuela.

La estructura del torneo suele consistir en una fase de todos-contra-todos (liga) donde los mejores avanzan a la ronda de medallas. Los dos mejores van a la final, los otros dos al bronce.

