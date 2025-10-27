Panamericano de béisbol U10: Panamá ya tiene a su selección para este certamen

Con Mauris Loupadier como mánager y el exgrandes ligas Luis Durango como guía, la delegación busca dejar en alto el nombre de Panamá.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol anunció esta mañana el listado oficial de 18 peloteros que estarán compitiendo en el Panamericano U10 de Venezuela previsto para iniciar con 8 naciones, el próximo 1 de noviembre.

La delegación panameña estará encabezada por el manager criollo Mauris Loupadier que estará acompañado de figuras nacionales de alto relieve en categorías menores, como el caso del ex grandes ligas Luis Durango que llega para ser una guía en los niños del equipo.

Este es el equipo seleccionado:

Lanzadores:

Hanskey Atencio, Javier Fuentes, Saúl González, Juan Ortiz, Miguel Samaniego.

Receptores:

Tobías Alvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez.

Cuadro interior:

Edgar Batista, Alejandro Delgado, Javier Pérez y Lucca Serrano.

Jardineros:

Neymar Valdés, Christian Sevillano, Erick Hurtado, Eymar Gallardo, Richard Caro y Kevin Bethancourt.

Con información de Fedebeis.

Venezuela se prepara para recibir el Campeonato Panamericano U10 de Béisbol en noviembre

La Confederación Panamericana de Beisbol (COPABE) anunció que la ciudad de Mérida, Venezuela, ha sido seleccionada como la sede oficial para la próxima edición del Panamericano U10. Este campeonato, que reunirá a las mejores selecciones de la categoría en la región, se encuentra pautado para desarrollarse intensamente durante una semana.

Fechas y Estadio Confirmados

Según la Nota de Prensa emitida por la organización (WBSC), el evento se llevará a cabo del 1 al 8 de noviembre. Los encuentros decisivos y la competición central tendrán lugar en el Estadio Libertador. Este recinto deportivo, ubicado estratégicamente en la región andina del territorio venezolano, será el escenario donde los jóvenes atletas competirán por el campeonato.

El Anfitrión Busca el Trofeo

El país anfitrión, Venezuela, tiene la intención de competir fuertemente frente a su público y alzarse con el trofeo.

COPABE y los organizadores esperan que el nivel de la competición sea elevado. Los equipos visitantes buscarán superar a las demás naciones y coronarse como la mejor selección U10 de América.

Cabe destacar que la edición pasada de este prestigioso evento de béisbol juvenil se realizó en México. Ahora, Mérida toma el relevo, lista para albergar a los competidores en esta cita deportiva internacional.