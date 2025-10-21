Novak Djokovic declina su participación en el Masters 1000 de París

El serbio es el máximo ganador de ese certamen con siete títulos.

Francia/El tenista serbio Novak Djokovic anunció este martes que no participará en el Masters 1000 de París, que se disputará del 27 de octubre al 2 de noviembre.

"Desgraciadamente no jugaré en París este año", explicó en Instagram el serbio de 38 años, siete veces ganador del torneo parisino, un récord.

El hombre con 24 títulos del Grand Slam añadió que "espera" estar el año que viene en el torneo bajo techo en la capital francesa.

El serbio no pisará así las pistas duras de La Défense Arena, donde el torneo parisino se muda este año luego de 40 años de presencia en Bercy.

Ya ausente en París el año pasado, Djokovic se ha mostrado extremadamente selectivo esta temporada en relación a los torneos en los que participa.

Luego de su eliminación a manos de Carlos Alcaraz en semifinales del US Open a comienzos de septiembre, no regresó a la competición hasta un mes después, en el Masters 1000 de Shanghái.

En la ciudad china, 'Djoko' se vio frenado en semifinales ante el monegasco Valentin Vacherot, vencedor del torneo.

Presente la semana pasada en el torneo de exhibición Six Kings Slam en Arabia Saudita, abandonó en el partido por el tercer puesto.

Djokovic podría realizar su regreso al circuito en el torneo ATP 250 de Atenas (2 al 8 de noviembre). Actual quinto en ranking ATP, el serbio está clasificado para el Masters de Turín (9-16 de noviembre), pero aún no ha confirmado su presencia.

El torneo

El Rolex Paris Masters es un torneo anual de tenis profesional masculino, parte del circuito ATP Tour, en la categoría Masters 1000 (o “ATP 1000”).

Algunos puntos clave

Es uno de los niveles más altos dentro del circuito ATP , justo por debajo de los torneos del Grand Slam.

, justo por debajo de los torneos del Grand Slam. Se disputa cada año en París, Francia .

. Tradicionalmente es el último Masters 1000 de la temporada , lo que lo convierte en un torneo clave para sumar puntos finales de año.

, lo que lo convierte en un torneo clave para sumar puntos finales de año. La superficie es pista dura interior (hard indoor).

Historia y datos relevantes

El evento tiene sus orígenes en torneos anteriores en París , pero su formato actual como Masters 1000 se remonta a los años 90.

, pero su formato actual como se remonta a los años 90. Desde 2009, es el único Masters 1000 que se juega íntegramente en interior (indoor).

(indoor). Hasta la edición de 2024 se jugaba en el recinto Accor Arena (anteriormente conocido como Palais Omnisports de Paris‑Bercy ) en París .

(anteriormente conocido como ) en . A partir de 2025, se traslada al Paris La Défense Arena en Nanterre (suburbio de París) para acoger mejor el evento.

¿Por qué importa?

Puntos: como Masters 1000 , el ganador se lleva 1000 puntos ATP , lo que tiene gran impacto en el ranking.

, el ganador se lleva , lo que tiene gran impacto en el ranking. Es un torneo de élite y sirve de antesala al torneo final del año, las ATP Finals , por lo que muchos jugadores lo usan para afinar su forma o asegurar su clasificación.

y sirve de antesala al torneo final del año, las , por lo que muchos jugadores lo usan para afinar su forma o asegurar su clasificación. El hecho de ser en interior lo hace distinto, ya que las condiciones de juego (velocidad, rebote, ambiente) pueden favorecer a ciertos tipos de jugadores.

