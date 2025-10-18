Resultados Torneo Conteca: Costa Rica campeón, Panamá segundo

La panameña Paulina Meza se proclamó campeona en la división de 14 años.

Panamá/Costa Rica sumó los puntos necesarios para quedarse con el campeonato general y levantar el trofeo de campeón del Torneo de la Confederación Centroamericana (Conteca) de Tenis 2025.

La sumatoria de los resultados en las categorías de 12 y 14 años de los dos torneos Conteca celebrados este año determinó al equipo campeón regional.

El conjunto costarricense, con un sólido desempeño en la rama masculina, acumuló 47 puntos durante cuatro jornadas para proclamarse campeón del circuito Conteca, disputado exitosamente en canchas panameñas.

Panamá ocupó la segunda posición con 35 puntos, mientras que Guatemala fue tercera con 33.

Los ticos dominaron la final masculina de la categoría de 12 años, además de conquistar el subcampeonato en la división femenina de 14 años.

Por su parte, Panamá —sede de la segunda parada del calendario regional— hizo valer su condición de anfitriona al conquistar los títulos en las categorías femeninas de 12 y 14 años.

Triunfos panameños

Con una destacada actuación durante todo el torneo, la panameña Paulina Meza se proclamó campeona en la división de 14 años, al vencer en la final por parciales de 6-2, 6-3 a la costarricense Sofía Ortiz.

El equipo Panamá Uno, integrado por María Celeste Núñez, Melissa Huet- Labridy y Mariana Zerr, se coronó campeón en la categoría femenina de 12 años tras vencer 4-1 a Guatemala. La serie se definió en el partido de dobles, donde las istmeñas se impusieron en dos sets por 4-1, 4-1.

Paulina Meza, raqueta número uno de Panamá en su categoría, mostró potencia en su golpe de derecha y gran movilidad en la cancha para superar en dos sets a Ortiz.

Sobre el desempeño de la joven jugadora, el capitán del equipo panameño, Joel Machado, comentó:

“Paulina demostró jerarquía y una buena actitud durante todo el torneo, lo que le permitió manejar el ritmo del partido.”

Meza, jugadora con puntos ITF, se mostró muy consistente desde el fondo de la cancha y mantuvo la efectividad de su primer servicio para dominar los puntos clave.

“El favoritismo no afectó su enfoque ni su mentalidad. Fue sólida con su saque y cometió pocas dobles faltas”, agregó Machado.

En la final de la categoría de 12 años, Melissa Huet - Labridy y María Celeste Núñez aseguraron las victorias individuales frente a las guatemaltecas Ximena Montejo y Victoria Aguilar, respectivamente.

Núñez venció por marcador de 4-2, 5-3 a Aguilar.

“La clave fue moverla de lado a lado para sacarla de su zona de confort y trabajar sobre su lado más débil”, explicó Yenyseik Gómez, capitana del equipo panameño.

En otra final disputada este sábado en la cancha Fred Maduro, el guatemalteco Jorge Estévez se impuso por 6-2, 6-3 al panameño César Hernández en la categoría masculina de 14 años.

Nota de prensa.

