Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 resultados: Panamá es el mandamás en el judo de la región

Panamá/En una jornada que quedará grabada en la historia del deporte panameño, la selección nacional de judo se coronó con la medalla de oro en la modalidad por equipos durante los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Nueve valientes atletas llevaron la bandera panameña a lo más alto del podio, demostrando técnica, disciplina y el espíritu de lucha que caracteriza al judo nacional.

Los Héroes del Oro Centroamericano

El equipo panameño, compuesto por nueve destacados judocas, mostró una actuación magistral en cada combate:

• Nemesis Candelo

• Lilian Elyss Cordones Ruiz

• Kristine Lisbeth Jimenez Pitty

• Anna Gabrielle Tirado Mutis

• Ronal Abrahaam Gonzalez

• Alexis Harrison

• Cesar Castillo

• Jose Luis Ortega

• Julio Cesar Escobar

Camino al Podio: Una Exhibición de Técnica y Corazón

La delegación panameña demostró una superioridad absoluta en la competencia por equipos, donde cada judoca aportó su experiencia y determinación para superar a sus rivales. La estrategia del equipo, combinada con la ejecución impecable de técnicas y tácticas, resultó decisiva para asegurar el primer lugar para Panamá.

Los Juegos se desarrollan en la Ciudad de Guatemala, abarcando un periodo del 17 al 30 de octubre. Aunque la fiesta multideportiva está programada para dar inicio este 18 de octubre, los atletas tendrán casi dos semanas completas para luchar por la gloria.

Se esperan más de 3.000 deportistas provenientes de siete países que conformarán la columna vertebral de este evento:

• Guatemala (País anfitrión).

• Belice.

• El Salvador.

• Costa Rica.

• Panamá.

• Honduras.

• Nicaragua.

Un Programa Deportivo Extenso y de Vanguardia

La magnitud del evento se refleja en su ambicioso programa: se disputarán un total de 41 deportes y 55 disciplinas diferentes. La diversidad deportiva es clave, incluyendo tanto disciplinas olímpicas tradicionales como nuevas adiciones que buscan atraer a la juventud.

Entre las competencias más destacadas que verán acción se encuentran:

• Acuáticos (natación, polo acuático, natación artística).

• Atletismo (pista y campo, marcha y media maratón).

• Fútbol (en modalidades 11, playa y sala).

• Ciclismo (BMX, montaña y ruta).

• Deportes emergentes como E-Sports y Flag football.

• Disciplinas de combate como Boxeo, Karate, Taekwondo y Lucha.

El Espectáculo Inaugural y la Identidad Cultural

La gran Ceremonia Inaugural tendrá lugar el próximo 20 de octubre en la Ciudad Cayalá, un espacio conocido como “Ciudad dentro de la ciudad”. A partir de las 16:00 horas (4 PM), se podrá disfrutar del tradicional desfile de las delegaciones, seguido de un show artístico y cultural de aproximadamente 2 horas. Este espectáculo cultural estará diseñado para mostrar la historia y las raíces de Guatemala.

El toque musical internacional lo pondrá el aclamado grupo de Pop colombiano, Piso 21, quienes serán el show principal de la noche.

La identidad de los Juegos estará personificada por Balomi, la mascota oficial. Balomi es un jaguar (Balam) que simboliza la fuerza, la vida y el poder. Su diseño rinde homenaje a la herencia cultural maya, con un peinado en forma de humo que representa la dimensión espiritual del jaguar y marcas en la frente que simbolizan la conexión con la noche, las estrellas y la unidad de los 7 países.

El espíritu de hermandad y alegría será amplificado por el himno oficial de los Juegos, la canción "Unidos por el Deporte", interpretada por Adri Ibarguen, Hancer y Kontra Marín.