Las autoridades destacaron que esta iniciativa busca aprovechar el flujo de visitantes para fortalecer la economía artesanal y promover el trabajo de los creadores nacionales, al tiempo que se proyecta el folclore panameño a nivel nacional e internacional.

Las Tablas, Los Santos/El Desfile de las Mil Polleras se consolida como uno de los principales motores de la economía cultural del país, al atraer a miles de visitantes al interior y generar un importante movimiento comercial.