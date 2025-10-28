Masters 1000 de París 2025| Carlos Alcaraz: debut y despedida para el número uno del mundo en el torneo

Francia/El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, fue eliminado este martes en su debut en el Masters 1000 de París a manos del británico Cameron Norrie (31º), que se impuso en tres sets 4-6, 6-3, 6-4 en la segunda ronda del torneo francés.

El español, de 22 años, se despidió prematuramente del torneo parisino en pista cubierta antes de lo esperado en sus tres últimas ediciones -octavos en 2024 y segunda ronda en 2023- y nunca pasó de cuartos de final (2022).

Tocado en el tobillo izquierdo, Alcaraz no jugaba desde finales de septiembre, tras su título en el ATP 500 de Tokio.

"Estoy muy decepcionado con mi nivel de hoy", declaró Alcaraz a los periodistas tras la derrota. "Tenía todas las ideas claras, todos los objetivos claros, pero hoy, incluso en el primer set, que gané, sentí que podía hacer mucho más de lo que hice".

A pesar de haberse apuntado el primer set, el campeón este año de Roland Garros y del US Open encadenó numerosos errores no forzados (54) antes de ceder al término de 2 horas y 22 minutos de partido.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz vence a Jannik Sinner y conquista su segundo US Open

"Tengo que darle crédito a Cam... Ha jugado muy bien hoy, un partido sólido, y creo que esa ha sido la clave", apuntó el murciano.

Esta derrota abre la puerta a que Jannik Sinner arrebate al español el trono en el tenis mundial, siempre y cuando el italiano conquiste el torneo parisino.

Cameron Norrie, de 30 años, se enfrentará en octavos de final al vencedor del partido entre los franceses Arthur Rinderknech (29º) y Valentin Vacherot (40º), previsto el miércoles por la mañana en la pista central de La Défense Arena.

El británico afirmó que esa victoria fue probablemente "la número uno" en importancia de su carrera.

"He trabajado muy duro este año, así que es genial conseguir una victoria como esta para que todo haya valido la pena", añadió el exnúmero ocho del mundo.

Te puede interesar: Novak Djokovic declina su participación en el Masters 1000 de París

¿Lo podrá alcanzar?

El número 2 del tenis masculino Jannik Sinner, al que Carlos Alcaraz arrebató en septiembre el número 1, valoró el martes que es "imposible" para él recuperar el trono antes del final de la temporada.

"Es imposible. Honestamente, no pienso en ello por ahora, será un objetivo para el año que viene", declaró el italiano en rueda de prensa, antes de su entrada en liza en el Masters 1000 de París.

Con menos de 1.000 puntos de diferencia, Sinner puede teóricamente superar a Alcaraz si gana el torneo, pero después tendrá que defender los 1.500 puntos de las Finales ATP de Turín, que ganó en 2024, mientras que Alcaraz cayó en la fase de grupos.

El desenlace del duelo por el N.1 mundial "no está entre mis manos", insistió Sinner.

Te puede interesar: Arabia Saudita podría ser sede del nuevo Masters 1000 a partir de 2028

"Si observo de forma general mi temporada, hemos logrado cosas increíbles, y mi único deseo es terminar el año de la mejor manera posible", concluyó el cuatro veces vencedor de un torneo Grand Slam, que este año se hizo en enero con el Abierto de Australia y en julio con Wimbledon.

Incluso si no ha tenido "mucho tiempo para recuperar" desde la final del ATP 500 de Viena conquistado el domingo pese a sus calambres durante el tercer set, Sinner aseguró sentirse bien físicamente.

En el Masters 1000 de París, su mejor resultado son los octavos de final de 2023.

"Nunca he jugado bien" en el Masters 1000 de París, destacó. "Este año espero poder cambiar ciertas cosas".

El italiano entrará en liza el miércoles en la pista central contra el belga Zizou Bergs (N.41).