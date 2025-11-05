Mundial Sub17 Catar 2025 resultados | Panamá vs Irlanda: conoce más del grupo J y su calendario

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá sufrió un duro revés en el inicio de su participación en el Mundial de Catar 2025, tras caer 1-4 frente a Irlanda en el Aspire Zone de Doha.

Los europeos aprovecharon su intensidad física, presión alta y contundencia, mientras que los panameños solo pudieron reaccionar sobre el final cuando el resultado estaba prácticamente sentenciado.

Los goles irlandeses fueron obra de Jaden Umeh (17’), Kian McMahon-Brown (35’), Michael Noonan (58’) y Max Kovalevskis (61’), quienes capitalizaron errores defensivos del elenco canalero. El descuento llegó al 89’, con un misil de Moisés Richards dentro del área, que puso el 1-4 definitivo y dejó una chispa de buen fútbol para los nuestros.

Más allá del golpe, el equipo dirigido por Leonardo Pipino mostró pasajes de buen fútbol, especialmente desde el esfuerzo de sus piezas más destacadas del partido según datos de Flashscore: Joseph Pacheco y el propio Richards, ambos evaluados con 7.1 de calificación.

Figuras panameñas del partido

Joseph Pacheco

Pacheco fue clave en el fondo y también se sumó con peligro al ataque cuando Panamá necesitaba respuestas:

90’ jugados

1 asistencia

3 remates , 1 a puerta

, 1 a puerta 63 toques de balón

de balón 73% de precisión en pases

de precisión en pases 10 duelos ganados en el piso

en el piso 3 regates completados (100%)

Una actuación madura, fuerte en marca y atrevida al momento de proyectarse, pese al contexto adverso.

Moisés Richards

El autor del gol canalero dejó números muy destacados en el área rival:

90’ jugados

1 gol

5 remates , 3 a puerta

, 3 a puerta 10 toques en el área

77% de efectividad en pases

de efectividad en pases 2 regates efectivos (100%)

2 duelos aéreos ganados

Richards se mostró como un jugador determinante cuando recibió balones en zonas peligrosas, siendo un recurso ofensivo fundamental para lo que viene.

Lo que viene para Panamá

Panamá tendrá una final anticipada en su segundo partido del Grupo J:

📅 Sábado 8 de noviembre

🆚 Paraguay, rival directo por la clasificación

Mientras se redacta esta nota, Uzbekistán derrota 2-0 a Paraguay, lo que aprieta aún más la tabla y mantiene opciones reales para Panamá. Una victoria canalera el sábado podría meterlos de lleno en la pelea por el boleto a la siguiente fase.

El Nuevo Gigante Juvenil: 48 Equipos en Busca de la Gloria

Esta edición de la Copa Mundial Sub-17 es pionera, siendo la primera en la historia que cuenta con 48 selecciones participantes, un aumento significativo que ha sido destacado como un "ensayo" de la FIFA. El torneo se celebra en Catar, específicamente en Doha, con partidos programados desde el 3 hasta el 27 de noviembre.

El calendario de la primera fase arrancó el lunes 3 de noviembre con varios encuentros, incluyendo duelos como Sudáfrica vs Bolivia y Catar vs Italia.

Fase de Grupos: 12 Zonas de Batalla

Las 48 selecciones se han dividido en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

La clasificación a la siguiente ronda está diseñada para ser altamente accesible, abriendo las puertas a la etapa de playoffs de la siguiente manera:

1. Avanzan automáticamente los dos primeros clasificados de cada uno de los 12 grupos.

2. También se suman a la fiesta de eliminación directa los ocho mejores terceros puestos de todos los grupos.

Esto significa que un total de 32 conjuntos clasificados avanzarán a las siguientes fases. En caso de que haya empates entre los terceros lugares, se definirá su posición en base al mayor número de puntos, la mejor diferencia de goles y la cantidad de goles anotados, entre otros criterios.

Para ponerlo en contexto, la Selección Sub-17 de Panamá está ubicada en el Grupo J junto a Paraguay, Uzbekistán y la República de Irlanda.

Fase de Eliminación: ¡A Muerte Súbita y Sin Prórroga!

A partir de que queden definidos los 32 clasificados, el torneo se disputa en formato de eliminatorias a un solo partido.

La primera fase de knockout comenzará con la ronda de dieciseisavos de final.

Un detalle reglamentario fundamental que diferencia este torneo de otras competiciones, como el Mundial Sub-20, es la regla aplicada en los duelos directos: si hay empate en los 90 minutos reglamentarios, no existirá la prórroga. En su lugar, los equipos irán directamente a una tanda de penales para definir al ganador.

La mayoría de los encuentros, incluyendo los de la fase de grupos, se disputarán en ocho campos del moderno complejo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan, Doha. La gran final se jugará en el Estadio Internacional Khalifa.