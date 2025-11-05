EN VIVO Mundial Sub17 Catar 2025 | Panamá vs Iranda por TVMAX

Panamá/¡Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol panameño!

Hoy comienza una nueva ilusión, un nuevo sueño mundialista para nuestra Selección Sub-17 de Panamá, que salta al césped de Doha para disputar su primer partido del Mundial Catar 2025 ante la siempre competitiva Irlanda.

Los dirigidos por Leonardo Pipino llegan a esta cita luego de un extenso proceso de preparación que inició tras la clasificación lograda en febrero. Un camino que incluyó un campamento en Dubái con tres amistosos:

1-4 vs Burkina Faso

2-1 vs Uganda

1-1 vs Indonesia

El grupo está listo para competir sin miedos y con ilusión, pese a la sensible baja por lesión de Abraham Altamirano. En su lugar, respondió al llamado Ángel James, quien llega con compromiso y hambre de mostrar su talento.

Entre las figuras a seguir, destaca Estevis López, mediapunta del River Plate juvenil, con 4 goles en 5 partidos del premundial. Un talento que puede marcar diferencias en ofensiva. 🇵🇦🔥

Dato histórico:

Esta es la cuarta participación de Panamá en una Copa del Mundo Sub-17, tras 2011, 2013 y 2023. Hoy, este nuevo grupo quiere dejar su huella y superar lo ya hecho.

¡Aquí te llevaremos cada emoción, cada jugada y cada gol de los nuestros!

Arranca el camino mundialista… Arranca la esperanza panameña.