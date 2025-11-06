Liga MX | ¿Qué panameño sigue en la lucha por meterse en la liguilla en México?

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

México, México/Final de fotografía en la carrera por el liderato del Apertura mexicano.

Tigres, América y Toluca buscarán sacarle el liderato al Cruz Azul este fin de semana en la última jornada de la fase regular del torneo Apertura de México, en la que Guadalajara y Juárez donde milita el panameño José Luis Rodríguez, lucharán por el último pase directo a cuartos de final.

En un cierre atípico, cuatro clubes pugnan por la punta, una posición de honor que además concede la ventaja de cerrar como local los partidos de las finales.

Cruz Azul llega con 35 puntos, seguido por Toluca y América, ambos con 34, y Tigres, con 33.

Estos cuatro equipos y el Monterrey (5º) del zaguero español Sergio Ramos se clasificaron con anticipación a cuartos.

Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, Atlético San Luis y Necaxa, en tanto, definirán además el último cupo para la repesca (play-in), una instancia en la que Pachuca (8°) y Tijuana (9°) ya están asegurados.

Mazatlán (16°), el León (17°) del mediocampista colombiano James Rodríguez y Puebla (18°) son los tres cuadros sin vida.

La última palabra -

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, Cruz Azul tendría que vencer el sábado a Pumas (10°) para asegurar la primera posición, sin importar lo que pase entre Toluca y América, que se enfrentarán antes en Toluca.

En su primer torneo bajo el mando del entrenador argentino Nicolás Larcamón, la Máquina puede liquidar las aspiraciones de su rival de embolsarse el último pase a la repesca.

"El último partido será exigente, duro, pero nosotros estamos construyendo algo muy fuerte y tenemos que alcanzar lo más alto", dijo Larcamón.

Sin saber la suerte del líder, Toluca y América jugarán una final adelantada con aromas de revancha en el estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos se impusieron a las Águilas en la lucha por el título del Clausura 2025.

Los campeones defensores, dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, llegan dolidos tras perder el liderato hace algunas semanas como consecuencia de una seguidilla de tres empates consecutivos.

"Este partido va a ser uno de los grandes de la primera fase. Aunque se nos escaparon puntos, valoramos estar en la pelea del primer lugar", apuntó el laureado técnico brasileño del América, André Jardine.

Tigres, en buena racha -

El otro aspirante a la punta, el Tigres del delantero francés André-Pierre Gignac, abrirá la jornada sabatina en su casa frente al Atlético San Luis (14º).

Para meterse a la repesca, una labor compleja, Atlético necesita vencer a los felinos, que no caen hace doce encuentros, y esperar que Pumas (10º), Santos (11º), Atlas (12º) y Querétaro (13º) no ganen.

"Tenemos chance de quedar primero y queremos terminar lo más arriba posible y ampliar la racha", comentó el técnico argentino de Tigres, Guido Pizarro.

Otro timonel argentino, Gabriel Milito, aspira a guiar a Guadalajara (6°) al último boleto directo a la ronda de los ocho mejores.

Después de un duro inicio de torneo, en el que estuvieron en la parte baja de la tabla, las Chivas se rehicieron, tienen 26 unidades y dependen de sí mismas para clasificar.

Incluso perdiendo en su terreno ante Monterrey el sábado podrían instalarse en la siguiente fase, desde que el Juárez (7°, con 23) del entrenador uruguayo Martín Varini no triunfe en su choque contra Querétaro.

Los Bravos largarán la última jornada el viernes en el estadio Olímpico Benito Juárez en Ciudad Juárez.