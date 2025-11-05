Brujas y Barcelona protagonizaron un empate frenético en Champions League

Panamá/El duelo de la UEFA Champions League entre el Club Brugge y el Barcelona se disputó con una intensidad notable, culminando en un empate 3-3 en el Jan Breydelstadion. El partido se caracterizó por un ritmo frenético y resultó ser un encuentro de locura.

El Club Brujas, jugando en casa, golpeó primero a los 6 minutos. Carlos Forbs filtró un pase preciso para Nicolo Tresoldi, quien logró abrir el marcador definiendo raso desde dentro del área, provocando una explosión de alegría local. Sin embargo, la ventaja no duró mucho.

A los 31 minutos, el Barcelona logró el empate gracias a una jugada de equipo con sello colectivo y precisión catalana. Fermín López armó la jugada y asistió a Ferran Torres, quien definió con clase ante el portero Nordin Jackers.

El equipo local recuperó la ventaja rápidamente en el minuto 17. Carlos Forbs se inventó una jugada brillante y coló el balón más allá de Wojciech Szczesny con un remate preciso, poniendo el marcador 2-1. Forbs, el atacante belga, encendió nuevamente el Jan Breydelstadion.

La segunda mitad continuó con la misma tensión. A los 61 minutos, el Barcelona empató nuevamente con clase. Fermín López, quien ya había asistido en el primer gol, filtró un pase milimétrico que dejó a Lamine Yamal mano a mano con Jackers. El joven delantero no dudó, definiendo con potencia y precisión, clavando el balón en la escuadra izquierda para el 2-2.

No obstante, la paridad se rompió solo tres minutos después. A los 64 minutos, Carlos Forbs volvió a ser protagonista, marcando su doblete y desatando la locura. Hans Vanaken filtró un pase perfecto y Forbs, mostrando la frialdad de un crack, observó a Szczesny adelantado y lo superó con una vaselina sutil y precisa, poniendo el 3-2. Forbs fue destacado como el hombre del partido en ese momento.

El guion del partido cambió por última vez a los 77 minutos debido a un autogol que devolvió la paridad al marcador final 3-3. Christos Tzolis del Club Brugge cometió un error desafortunado al intentar despejar un disparo rival, desviando el balón en su pierna y terminando dentro de su propia portería.

En cuanto a las estadísticas, el partido presentó un claro contraste en el estilo de juego. El Barcelona dominó la posesión con un 76% frente al 24% del Brujas. Este dominio se reflejó en el número de disparos totales (23 para Barcelona, 10 para Brujas) y en los toques en el área rival (43 para Barcelona, 21 para Brujas). El Barcelona también ejecutó significativamente más pases (674/735 con 92% de precisión) que el Brujas (169/230 con 73% de precisión).

A pesar de la disparidad en el control del juego y el volumen de ataque, el Brujas demostró una eficacia letal. Ambos equipos terminaron con la misma cantidad de Goles Esperados (xG) en 2.14, y ambos realizaron 6 disparos a la portería. El Brujas cometió un error que condujo a un gol (el autogol de Tzolis), mientras que el Barcelona no tuvo errores que llevaran a un gol.

Tabla de posiciones luego de cuatro jornadas de la UEFA Champions League 2025-2026: