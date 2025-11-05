Champions League resultados | Chelsea rescató un empate de oro ante el Qarabag

Bakú, Azerbaiyán/Con goles del brasileño Estevao y del argentino Alejandro Garnacho, el Chelsea logró un empate 2-2 este miércoles en su visita al Qarabag, en Azerbaiyán, durante la cuarta jornada de Champions League.

El ex de Palmeiras adelantó a los Blues en el partido disputado en Bakú (16'), pero los locales reaccionaron antes del descanso, primero con un gol del caboverdiano Leandro Andrade (29') y luego con un penal transformado por el montenegrino Marko Jankovic (39').

En la segunda mitad, durante un contrataque del equipo inglés, Garnacho buscó a Estevao, pero un defensa cortó el pase y el rebote envió el esférico de nuevo a las botas del argentino, que soltó un latigazo con su pierna a izquierda para devolver el empate (53').

El Chelsea, vencedor del Mundial de Clubes el pasado verano boreal, evitó así la derrota en Azerbaiyán y suma siete puntos, asentado en los puestos del grupo único que clasifican al repechaje de acceso a octavos de final.

En la siguiente jornada de Liga de Campeones a finales de noviembre los ingleses recibirán al FC Barcelona.

Villarreal pierde ante el Pafos (1-0) y se le atraganta la Champions

El Villarreal, uno de los equipos más en forma de LaLiga española, sigue sin encontrarse en Liga de Campeones, donde perdió 1-0 este miércoles ante el modesto Pafos chipriota.

Con cuatro jornadas disputadas en la máxima competición europea, los hombres de Marcelino sólo suman un punto, fruto del empate ante la Juventus (2-2), y tras las derrotas ante Tottenham (1-0) en Londres, y Manchester City (2-0) en el estadio de La Cerámica.

El Pafos, que vive su primera experiencia en Champions League, pegó un salto en la tabla con estos tres puntos para situarse en 19ª posición, con todas las opciones intactas para disputar al menos el play-off de acceso a octavos (9º al 24º clasificado de la liguilla de 36 equipos).

Un objetivo cada vez más complicado para el Submarino Amarillo (32º), tercero en LaLiga tras Real Madrid y FC Barcelona, que se hundió en la ciudad costera de Limasol, donde se celebró el partido al no reunir el estadio del Pafos los requisitos para albergar un encuentro de Champions.

Un gol de cabeza del defensor neerlandés Derrick Luckassen en un córner al inicio del segundo tiempo (47') bastó para que los tres puntos se quedaran en Chipre.

El equipo dirigido por el español Juan Carlos Carcedo supo minimizar el peligro del ataque visitante, con el brasileño David Luiz imperial en defensa.

El Villarreal se jugará su futuro en la competición el 25 de noviembre en Alemania ante el Borussia Dortmund.