Boca Juniors vs River Plate | Previa del superclásico argentino

Un duelo cargado de historia y con altas expectativas enfrenta a dos de los clubes más grandes de Argentina en un momento crucial de la temporada.

Buenos Aires, Argentina/A tres días del Superclásico del fútbol argentino, Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, y el colombiano Juan Fernando Quintero, figura de River Plate, destacaron este jueves la trascendencia del partido del próximo domingo.

Los dos referentes se encontraron en una rueda de prensa que incluyó la participación del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y de Nicolás Ramírez, el árbitro asignado para el superclásico.

Es un partido "especial, es importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera", aseguró Paredes, que regresó a Boca en julio tras 12 temporadas en Europa.

El volante de la selección argentina es también la mayor figura del equipo dirigido por Claudio Úbeda, y jugará por primera vez como titular ante River.

"Soñé mucho tiempo con volver a mi país y a mi club", explicó.

Agregó que, respecto a los primeros superclásicos que disputó, para él "la importancia y la responsabilidad cambiaron muchísimo".

"Sé lo que conlleva todo esto y lo disfruto".

Sobre la crisis de malos resultados que arrastra River, Paredes se limitó a decir que "lo que pase del otro lado es un problema de ellos".

El volante destacó que en caso de ganar, Boca se asegurará la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por terminar segundo en la tabla anual.

"Boca-River es uno de los clásicos más importantes del mundo", prometió.

El Xeneize ha mejorado su juego, ha ganado sus últimos cuatro partidos y lidera el Grupo A con 23 puntos.

-El apoyo para el DT Gallardo-

Sentado al lado de Paredes, "Juanfer" Quintero dijo que el partido contra Boca "es el momento para dar el golpe en la mesa".

El habilidoso volante cafetero aceptó la crítica actualidad de River. No es "lo mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados", reconoció.

Autor de un golazo para River en aquella histórica final de la Copa Libertadores en Madrid contra los xeneizes, Quintero también se refirió a la situación del entrenador Marcelo Gallardo, con el que tiene una relación cercana y quien renovó contrato por un año.

Juanfer resaltó que River, como institución, "dejó en claro que el apoyo para el entrenador es grandísimo", y remarcó que en los "momentos duros" es donde aparece "el apoyo real".

"En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador", dijo el colombiano.

A diferencia de su archirrival, River arribará a La Bombonera con un rendimiento en caída libre, con siete derrotas en sus últimos diez partidos, incluidas cuatro caídas consecutivas en el Monumental.

"Personalmente lo veo como una motivación", remató Juanfer.

El Millonario no solo buscará ganarle a los xeneizes para levantar cabeza, también se juega la opción de clasificarse a la próxima Libertadores mediante la tabla anual, en la que marcha tercero a tres puntos de Boca.

