Guatemala vs Panamá | Conoce cuándo inician los entrenamientos de la sele

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/Con la convocatoria oficial ya anunciada por Thomas Christiansen, la Selección de Panamá se alista para afrontar una decisiva doble jornada en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El equipo nacional pondrá en marcha su preparación desde este sábado 8 de noviembre, cuando iniciará su concentración con los jugadores que ya se encuentren en territorio panameño.

Primer entrenamiento y base de trabajo en el CAR

El primer entrenamiento está programado para el domingo 9 de noviembre, desde las 4:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), ubicado en Llano Bonito, cercano al Hipódromo Presidente Remón. Este será el punto principal de preparación antes del viaje a suelo guatemalteco.

Los futbolistas convocados por Christiansen se irán uniendo a la concentración durante el fin de semana, conforme terminen sus compromisos con sus clubes en vísperas del inicio de la Fecha FIFA de noviembre.

Agenda clara y viaje a territorio guatemalteco

La planificación del cuerpo técnico contempla trabajos domingo, lunes y martes en el CAR, todos a las 4:00 p.m., afinando los detalles tácticos para el duelo ante Guatemala.

El miércoles 12 de noviembre, el plantel cambiará su rutina con una sesión matutina a partir de las 8:30 a.m. en el mismo recinto deportivo. Posteriormente, el equipo viajará en horas de la tarde vía chárter hacia Ciudad de Guatemala, afinando la estrategia para el choque ante el combinado chapín.

Panamá tiene la mira puesta en obtener un resultado favorable en el Estadio El Trébol, antes de regresar al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para enfrentar a El Salvador ante su afición el 18 de noviembre.

Calendario de entrenamientos – Selección de Panamá

Domingo – 4:00 p.m. – CAR

– 4:00 p.m. – Lunes – 4:00 p.m. – CAR

– 4:00 p.m. – Martes – 4:00 p.m. – CAR

– 4:00 p.m. – Miércoles – 8:30 a.m. – CAR

– 8:30 a.m. – Jueves – Partido vs Guatemala (El Trébol)

“El Trébol motiva al jugador” — Christiansen

El técnico panameño-danés habló del ambiente que espera en el Estadio El Trébol, donde la Marea Roja visitará a Guatemala el 13 de noviembre:

“Ni a favor o en contra. Lo que sí que nos motiva es el jugar en un estadio con ruido, no nos gusta jugar en un estadio con las gradas frías. Hemos vivido esta situación en otros momentos, el Cuscatlán, el Estadio Saprissa, y esto es algo que motiva al jugador. Lo cierto es que hice la visoría y la verdad es que no está nada mal”.

Madurez y experiencia para asumir el reto

Christiansen destacó la evolución del grupo y la importancia de contar con líderes:

“La palabra madurez es importante en estas Eliminatorias. El liderazgo, la experiencia… El equipo ha crecido en estos cuatro o cinco años. De los buenos resultados y también de lo que no conseguimos, se aprende. El jugador ya viene preparado, sabe lo que se juega”.

Competencia interna como motor

Sobre el peso que tienen estos dos partidos para él y para el plantel, respondió con firmeza:

“No quiero decir que Thomas Christiansen se juega el Mundial. Todo un país se juega esa clasificación. Esta convocatoria de 25 jugadores es porque quiero competencia, quiero verlos con hambre, con la ambición de decir: Aquí estoy yo, dame una oportunidad”.

El regreso de Alberto “Negrito” Quintero

Uno de los nombres más comentados fue el de Alberto Quintero, quien vuelve a la selección tras un año sin ser convocado:

“Es un jugador con experiencia, con liderazgo, pasando por un buen momento. Encaja muy bien en lo que van a ser estos dos partidos”.

Confianza total en clasificar a la Copa del Mundo

Cuando se le preguntó a Christiansen su nivel de optimismo:

“10, por supuesto. Tengo mucha fe en el equipo, en el cuerpo técnico… Los jugadores van a poder dar el máximo rendimiento y eso nos tiene que dar la victoria y la clasificación”.

Con información de FPF.

