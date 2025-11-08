Copa América de Béisbol se pospone hasta nuevo aviso. Aquí los detalles

El torneo estaba programado para realizarse en Panamá del 13 al 22 de noviembre de 2025.

Panamá/La Copa América de Béisbol, que se realizaría en Panamá a partir del próximo jueves 13 de noviembre, ha sido pospuesta y se reprogramará para una fecha posterior. Esto lo anunció la WBSC Américas a través de su redes sociales.

"Siguiendo las pautas y cabal cumplimiento de las directrices de la WBSC Américas Béisbol, en su guía para propuestas de organización de eventos internacionales, se reprogramará la Copa América de Béisbol para realizarse en una próxima fecha", indicó el organismo internacional en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

Las razones

WBSC Américas argumenta que la posposición se da por "incumplimiento del promotor privado" que llevaría a cabo el certamen. Esto lo confirmó el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) que aclaró que Panamá era solo la sede mas no el organizador del evento.

"Es importante aclarar que Panamá no era el organizador del evento", recalcó el ente rector del deporte panameño en un comunicado. "La responsabilidad del país anfitrión recaía en garantizar los escenarios deportivos y la logística de los servicios públicos... En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, ya había coordinado con las diferentes instituciones del Estado todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el torneo".

Pandeportes indicó que el gobierno panameño también aportó económicamente a la preparación del equipo que representaría a Panamá en la competencia, lo que hizo a través de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis). El conjunto canalero entrenaba en la Academia Mariano Rivera, ubicada en el distrito de La Chorrera bajo las órdenes del manager José Mayorga.

"Lamentamos profundamente que la Copa América de Béisbol Panamá 2025 no pueda realizarse en la fecha estipulada; sin embargo estamos trabajando de la mano con la WBSC Américas para encontrar una nueva fecha que permita su realización", añadió Pandeportes.

Reacciones

Una vez conocida la decisión, algunas federaciones se expresaron públicamente sobre el asunto. Una de ellas fue la Fedebeis que, en un comunicado, agradeció al cuerpo técnico, a los integrantes del equipo de Panamá por la labor realizada durante la fase de preparación para el certamen.

"Fedebeis agradece enormemente el trabajo, empeño y dedicación de nuestro cuerpo técnico, de nuestros peloteros y de nuestro equipo de trabajo que dedicó horas de entrenamientos, para dejar en alto el nombre de Panamá", manifestó. "A nuestros aficionados que se alistaban para presenciar la Copa América siempre nuestro total agradecimiento", agregó.

Te puede interesar: LPF Resultados | Jornada de infarto en la Conferencia del Oeste rumbo a los playoffs

La federación de Colombia también se pronunció. En una nota difundida por redes sociales lamentó lo ocurrido.

"Lamentamos profundamente esta situación, entendiendo el interés y la preparación que nuestro cuerpo técnico y jugadores venían adelantando para representar a Colombia con orgullo en esta competencia internacional", expresó. "No obstante, nuestro compromiso con el desarrollo del béisbol colombiano continúa firme. Por ello la Selección Colombia mantendrá su plan de trabajo, orientando sus esfuerzos hacia su participación en los Juegos Bolivarianos a realizarse a principios de diciembre".

Te puede interesar: Copa Panamericana de Gimnasia 2025: Panamá gana 14 medallas dejando en alto nuestra bandera

Por su parte, la Federación Nicaragüense de Béisbol- Softbol Asociada (FENIBA) afirmó lo expresado por WBSC Américas y señaló que se mantendrá pendiente a nueva información para darla a conocer a los fanáticos del equipo de Nicaragua.

Te puede interesar: Masters WTA 2025 presentará una final que promete sacar chispas

Nuevos pronunciamientos

Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes, tendrá este domingo 9 una conferencia de prensa donde tratará el tema. Esta se llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento ubicado en el corregimiento de Juan Díaz.

Por su parte WBSC Américas realizará una conferencia de prensa el miércoles 12 de noviembre donde dará más detalles sobre la posposición del torneo.