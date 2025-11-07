LPF Resultados | Jornada de infarto en la Conferencia del Oeste rumbo a los playoffs

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) vivió una jornada de infarto en la Conferencia del Oeste, donde se disputaron tres partidos en simultáneo que definieron a los clasificados a los playoffs del Torneo Clausura 2025.

El duelo principal, transmitido por las pantallas de TVMAX, tuvo lugar en el estadio de la Universidad Latina, donde el Club Deportivo Universitario empató 1-1 ante Herrera FC. Los locales abrieron el marcador con un gol de Joel Clarke al minuto 70, pero la respuesta del conjunto herrerano llegó de inmediato gracias a Juan Hall, quien igualó el encuentro al 71’.

Este empate fue suficiente para que el Deportivo Universitario asegurara su clasificación a los playoffs, confirmando su buen cierre de torneo y dejando fuera a un Herrera FC que no logró salir del fondo de la tabla.

Otros resultados decisivos en el Oeste

En La Chorrera, el San Francisco FC cumplió con creces y goleó 3-0 al Veraguas United, asegurando así su boleto directo a las semifinales del Clausura 2025. Los franciscanos dominaron de principio a fin, mostrando su jerarquía y dejando sin opciones a los veragüenses, que quedaron oficialmente eliminados del torneo.

Por su parte, el Club Atlético Independiente (CAI) se impuso 1-0 ante Atlético Nacional, resultado que le permite terminar segundo en la tabla y sellar su pase a la siguiente fase. Los “Vikingos” de La Chorrera vuelven a demostrar su fortaleza en los momentos decisivos, consolidándose como uno de los grandes favoritos al título.

Acción sabatina en la Conferencia del Este

La emoción continúa este sábado, cuando la Conferencia del Este cierre su fase regular con tres partidos simultáneos a partir de las 8:00 p.m., donde varios equipos se juegan su clasificación a la siguiente ronda.

🏟️ Deportivo Árabe Unido (21 pts) vs Tauro FC (13 pts)

vs Estadio COS Sports Plaza

El Expreso Azul pelea por un cupo a los playoffs, mientras que el Tauro FC , en una temporada para el olvido, intentará cerrar con orgullo en el clásico interzonal .

pelea por un cupo a los playoffs, mientras que el , en una temporada para el olvido, intentará cerrar con orgullo en el . 🏟️ UMECIT FC (23 pts) vs Alianza FC (25 pts)

vs Estadio Agustín “Muquita” Sánchez

Uno de los choques más decisivos de la conferencia: quien gane se meterá de lleno entre los clasificados . Ambos equipos dependen de sí mismos, lo que promete un duelo intenso y sin especulaciones .

de la conferencia: quien gane se meterá de lleno entre los . Ambos equipos dependen de sí mismos, lo que promete un . 🏟️ Sporting San Miguelito (24 pts) vs Plaza Amador (35 pts)

vs Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

El León Plazino ya aseguró la cima del Este, pero quiere cerrar con autoridad ante un Sporting SM que busca sellar su clasificación en casa. Será un enfrentamiento entre dos equipos ofensivos y con grandes aspiraciones.

Panorama final

Con el San Francisco FC y el CAI dominando en el Oeste, y el Plaza Amador comandando el Este, la LPF Clausura 2025 se encamina hacia una fase final apasionante. Los equipos clasificados afinan detalles para los playoffs, donde solo los más consistentes mantendrán vivo el sueño de llegar a la gran final del 29 de noviembre.