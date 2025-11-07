Copa Panamericana de Gimnasia 2025: Panamá gana 14 medallas dejando en alto nuestra bandera
Esta participación representa un paso significativo para la gimnasia panameña.
Panamá/Del 3 al 6 de noviembre, Panamá tuvo una destacada participación en la Copa Panamericana de Gimnasia Artística Infantil y Juvenil, realizada en San Salvador, El Salvador, con la presencia de 103 atletas provenientes de 12 países del continente.
La representación panameña estuvo conformada por 14 gimnastas de las categorías Juvenil, UPAG 2 y UPAG 1, provenientes de los clubes International Gymnastics Academy (IGA), No Limits, Jump e Illusion, evidenciando el crecimiento y proyección de la gimnasia en nuestro país.
Panamá regresó al país con 14 medallas obtenidas en pruebas de All Around y finales por aparatos, además de múltiples clasificaciones a finales.
Resultados Destacados
Categoría UPAG 1
Bethel Sáenz
- 4to lugar All Around
- Medalla de Oro en Barras
Vera Becerra
- 5to lugar All Around
- Medalla de Plata en Barras
- Medalla de Bronce en Viga
Categoría Juvenil
Ana Lucía Beitia
- Campeona Panamericana – 1er lugar All Around
- Medallas de Oro en Salto, Barras y Piso
Aylin Goon Lan
- Subcampeona Panamericana – 2do lugar All Around
- Medalla de Plata en Piso
- Medalla de Plata en Viga
Susan Madero
- Medalla de Plata en Salto
- Medalla de Plata en Barras
María Eloísa Rojas
- Medalla de Oro en Viga
Finalistas
Violeta Richa – Finalista en Viga
Bianca Samuels – 4to Lugar en Salto
Participación Destacada
Grecia Martínez (UPAG 1), Linda Chabot Sasson (UPAG 1), Lillian Zimerman Zelenka (UPAG 2), Ivanna Velásquez (UPAG 2), Brittany Franco (UPAG 2) y Emma Araba (UPAG 2) compitieron con disciplina y confianza, fortaleciendo el desempeño de la delegación panameña en este importante evento continental.
Esta participación representa un paso significativo para la gimnasia panameña, reafirmando el avance técnico, el fortalecimiento del trabajo interclubes y el compromiso de atletas, entrenadores y familias.
Panamá continúa creciendo en la gimnasia artística y proyectándose con fuerza hacia futuros eventos regionales y mundiales.
