Copa Panamericana de Gimnasia 2025: Panamá gana 14 medallas dejando en alto nuestra bandera

Esta participación representa un paso significativo para la gimnasia panameña.

Panamá/Del 3 al 6 de noviembre, Panamá tuvo una destacada participación en la Copa Panamericana de Gimnasia Artística Infantil y Juvenil, realizada en San Salvador, El Salvador, con la presencia de 103 atletas provenientes de 12 países del continente.

La representación panameña estuvo conformada por 14 gimnastas de las categorías Juvenil, UPAG 2 y UPAG 1, provenientes de los clubes International Gymnastics Academy (IGA), No Limits, Jump e Illusion, evidenciando el crecimiento y proyección de la gimnasia en nuestro país.

Panamá regresó al país con 14 medallas obtenidas en pruebas de All Around y finales por aparatos, además de múltiples clasificaciones a finales.

Otras noticias: ¡Inédito! Se realizará primer Torneo de Baloncesto PIFIA dos contra dos en Panamá

Resultados Destacados

Categoría UPAG 1

Bethel Sáenz

4to lugar All Around

Medalla de Oro en Barras

Vera Becerra

5to lugar All Around

Medalla de Plata en Barras

Medalla de Bronce en Viga

Categoría Juvenil

Ana Lucía Beitia

Campeona Panamericana – 1er lugar All Around

Medallas de Oro en Salto, Barras y Piso

Aylin Goon Lan

Subcampeona Panamericana – 2do lugar All Around

Medalla de Plata en Piso

Medalla de Plata en Viga

Susan Madero

Medalla de Plata en Salto

Medalla de Plata en Barras

María Eloísa Rojas

Medalla de Oro en Viga

Finalistas

Violeta Richa – Finalista en Viga

Bianca Samuels – 4to Lugar en Salto

Participación Destacada

Grecia Martínez (UPAG 1), Linda Chabot Sasson (UPAG 1), Lillian Zimerman Zelenka (UPAG 2), Ivanna Velásquez (UPAG 2), Brittany Franco (UPAG 2) y Emma Araba (UPAG 2) compitieron con disciplina y confianza, fortaleciendo el desempeño de la delegación panameña en este importante evento continental.

Esta participación representa un paso significativo para la gimnasia panameña, reafirmando el avance técnico, el fortalecimiento del trabajo interclubes y el compromiso de atletas, entrenadores y familias.

Panamá continúa creciendo en la gimnasia artística y proyectándose con fuerza hacia futuros eventos regionales y mundiales.

Otras noticias: Fiestas Patrias 2025| Irving Saladino: campeón olímpico panameño participa de los desfiles