¡Inédito! Se realizará primer Torneo de Baloncesto PIFIA dos contra dos en Panamá

Un total de 16 parejas participarán en una competencia que no se había realizado antes y que cerrará el calendario de actividades en el baloncesto para el año 2025.

Panamá/Este sábado 8 de noviembre se llevará a cabo la primera versión del Torneo de Baloncesto PIFIA 2V2 que tendrá como escenario la cancha 1 de La Doce Sport Center en la Avenida 12 de octubre.

Un total de 32 jugadores conforman 16 equipos que iniciarán la competencia desde las 2:30 p.m. Los conjuntos participantes son: PIFIA 1: Alexander Pile y Diego Hun vs PIFIA 2: Emir Pinillo y Alex Domínguez; PIFIA 3: Ricardo De Gracia y Daniel Brewester vs PIFIA 4: Dhilan Lemon y Jerico Taylor; PIFIA 5: Miguel Ayarza y Richi Andrade vs PIFIA 6: Jhosua Lemon vs Randall Aguilar; PIFIA 7: Anthony Molinar y Gonzalo Ortiz vs PIFIA 8: Ethan Brown y Luis Poyatos; PIFIA 9: Antonio Correa y Leonel MacDonald vs PIFIA 10: Davis Castaño y Siul Murillo; PIFIA 11: Aldimir Góndola y Hamurabis De León vs PIFIA 12: Isaac Adamson y Carlos Medina; PIFIA 13: Edward López y Jeyco Flores vs PIFIA 14: Joseph Ceville y Omar Miranda; PIFIA 15: Yazid Acosta y Cristian Bravo vs PIFIA 16: Kevin Mosquera y Braulio Familia.

Durante la conferencia de prensa, en la que se hizo el lanzamiento del certamen, se explicó que el sistema de competencia es de ocho partidos en la ronda regular a “muerte súbita”. Los ganadores de cada partido clasificarán a los cuartos de final, luego se jugarán las llaves de semifinales y la gran final.

Cada partido tiene una duración de 10 minutos corridos o 15 puntos, lo que se cumpla primero. Los tiros que se encesten en la línea de tres puntos vale dos y todo lo demás un punto, de igual forma para correr la ofensiva se jugará con el reloj de los 14 segundos, que se exige en el formato de media cancha.

Guillermo Henry, dueño de la marca deportiva PIFIA, dio a conocer que se entregarán premios en efectivo por un monto total de mil balboas (B/.1,000.00).

La modalidad

La modalidad de baloncesto 2 vs 2 (también conocida como two-on-two o “dos contra dos”) es una versión reducida del baloncesto tradicional, pensada para enfatizar la técnica individual, el trabajo en equipo y la rapidez del juego.

Estructura básica

Equipos: 2 jugadores por equipo (sin suplentes, aunque puede haber cambios si el formato del torneo lo permite).

2 jugadores por equipo (sin suplentes, aunque puede haber cambios si el formato del torneo lo permite). Cancha: Generalmente se usa media cancha de baloncesto tradicional, con un solo aro.

Generalmente se usa de baloncesto tradicional, con un solo aro. Balón: Se utiliza el balón reglamentario, aunque algunos torneos usan el de tamaño 6 o 7 según la categoría.

Duración del juego

No hay un formato único, pero los más comunes son:

Partido a puntos: El primero que llega a 21 puntos gana.

El primero que llega a gana. Partido por tiempo: Se juega un tiempo fijo (por ejemplo, 10 minutos corridos) y gana quien tenga más puntos al final.

Reglas básicas

Anotación: Canastas dentro del arco de tres puntos valen 1 punto. Canastas desde detrás del arco valen 2 puntos. En algunos torneos se aplica un sistema diferente (por ejemplo, 2 y 3 puntos como en el baloncesto tradicional). Posesión tras anotar: El equipo que recibe la canasta saca desde detrás de la línea de tres puntos (check ball). También debe “sacar” detrás de esa línea tras un rebote defensivo o robo, antes de atacar. Faltas: Se pueden acumular; normalmente tras cierta cantidad (por ejemplo, 6) se conceden tiros libres. En formato callejero, muchas veces las faltas se acuerdan entre los jugadores sin árbitro. Reinicio (“check ball”): Cada jugada comienza con un pase o toque del balón entre los dos equipos en la parte superior de la llave, para asegurar que ambos estén listos.

Objetivo

El 2 vs 2 busca:

Mayor participación de cada jugador (más tiros, pases y defensas).

Ritmo rápido y decisiones constantes.

Fomentar habilidades de 1 contra 1 y comunicación en pareja.

