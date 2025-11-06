LPF | Así se jugará la última jornada de la Liga Panameña de Fútbol

Universitario vs Herrera FC el viernes 7 de noviembre desde las 8:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega a su última jornada de la fase regular en el Torneo Clausura 2025, con múltiples frentes aún por decidir y varios equipos peleando su clasificación a las rondas finales, pensando ya en la gran cita del 29 de noviembre.

Serán seis partidos que se jugarán en dos días, todos simultáneos a las 8:00 p.m., lo que significa que cada punto y cada gol podrían cambiar el panorama en cuestión de segundos.

Viernes de alta tensión – 8:00 p.m.

Universitario (18 pts) vs Herrera FC (6 pts)

Estadio Universidad Latina

Universitario está obligado a ganar y esperar combinaciones para soñar con la clasificación, mientras que Herrera solo jugará por el honor tras una campaña complicada en el fondo de la tabla.

San Francisco FC (22 pts) vs Veraguas United (18 pts)

Estadio Agustín “Muquita” Sánchez

Duelo directo por la zona de clasificación. El Sanfra quiere asegurar su pase con su gente, pero Veraguas United llega con vida y podría dar la gran sorpresa.

Atlético Nacional (17 pts) vs CAI (20 pts)

COS Sports Plaza

El CAI, uno de los candidatos naturales, necesita sumar para no quedar fuera de carrera; Nacional aún sueña, pero no depende solo de sí mismo.

Sábado: cierre dramático del torneo – 8:00 p.m.

Deportivo Árabe Unido (21 pts) vs Tauro FC (13 pts)

COS Sports Plaza

El Expreso Azul está en pelea directa por un cupo a la siguiente fase, mientras que Tauro, en una temporada para el olvido, busca terminar con dignidad en el clásico interzonal.

UMECIT FC (23 pts) vs Alianza FC (25 pts)

Agustín “Muquita” Sánchez

Uno de los choques más decisivos de la Conferencia del Este: quien gane podría meterse de lleno entre los favoritos. Ambos dependen de sí mismos, lo que garantiza un duelo sin especulaciones.

Sporting SM (24 pts) vs Plaza Amador (35 pts)

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

El León ya aseguró la cima de su conferencia, pero quiere cerrar con autoridad ante un Sporting que puede sellar su clasificación en casa. Duelo atractivo entre dos equipos ofensivos.

Así están las luchas en la LPF

🏆 Plaza Amador , líder sólido del Este, espera rival en la fase final

, líder sólido del Este, espera rival en la fase final 🔥 Hasta 8 equipos mantienen posibilidades matemáticas de avanzar

mantienen posibilidades matemáticas de avanzar 😰 Equipos históricos como Tauro y CAI llegan bajo presión total

y llegan bajo presión total 🧮 La clasificación puede definirse por diferencia de goles

Se viene una noche de radios, celulares y corazones acelerados

La Jornada 16 promete emociones al límite: los aficionados estarán pendientes no solo de su partido, sino también de lo que ocurra en los demás estadios, porque cualquier resultado puede cambiar el destino de su club.

El próximo paso será iniciar el camino hacia la final del sábado 29 de noviembre, donde se coronará al nuevo campeón de la LPF.