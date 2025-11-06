NFL noticias | Antonio Brown extraditado y bajo custodia de las autoridades

Las acusaciones están relacionadas con un tiroteo ocurrido en mayo a las afueras de un evento de boxeo de celebridades en Miami.

Panamá/¡Última Hora en el Deporte! Antonio Brown la controversial exreceptor abierto de la NFL, está finalmente bajo custodia de las autoridades.

En un giro dramático, Antonio Brown, de 37 años, fue extraditado a Estados Unidos desde Dubái para enfrentar la grave acusación de intento de asesinato con arma de fuego.

El exjugador de fútbol fue aprehendido por los Alguaciles de EE. UU. (U.S. Marshals). Fue capturado en el Aeropuerto de Newark e ingresado en la Cárcel del Condado de Essex en Nueva Jersey el jueves. Aunque la Policía de Miami confirmó la extradición, aún no se ha fijado la fecha para su traslado al condado de Miami-Dade.

Brown había estado prófugo desde junio, cuando se emitió una orden de arresto en su contra. A pesar de que su abogado logró conseguir una fianza de $10,000 que incluía arresto domiciliario, el exjugador permaneció en el extranjero. Incluso, tras conocerse la noticia de su captura, Brown se mantuvo activo en redes sociales, promocionando una marca de apuestas deportivas.

Las acusaciones están relacionadas con un tiroteo ocurrido en mayo a las afueras de un evento de boxeo de celebridades en Miami. Brown inicialmente había alegado que había sido emboscado en un intento de robo.

No obstante, la orden de arresto presenta un relato más incriminatorio:

1. El presunto agredido fue identificado como Zul-Qarnain Kwame Nantambu. Nantambu conocía a Brown desde 2022 y ambos habían intercambiado palabras antes de que la situación se volviera física.

2. Según la orden, los transeúntes informaron a las autoridades que Brown era el tirador.

3. Los detectives de la Policía de Miami obtuvieron videos que supuestamente muestran a Brown golpeando a la víctima.

4. Acto seguido, Brown presuntamente tomó el arma de un oficial de seguridad antes de dirigirse hacia Nantambu.

5. Nantambu declaró que Brown procedió a dispararle, posiblemente rozándole el cuello, lo que puso su vida en peligro.

Brown había sido detenido y posteriormente liberado tras el incidente en mayo. Ahora, el exreceptor se prepara para enfrentar las graves consecuencias legales en Estados Unidos tras su extradición.