EN VIVO| Paraguay vs Panamá - Mundial Sub-17 Catar 2025: alineaciones confirmadas para el partido del Grupo J

Panamá/Las selecciones de Panamá y Paraguay tienen un compromiso importante en el Mundial Sub-17 Catar 2025 con el partido que disputan en el Aspire Zone de la ciudad de Doha y cuya transmisión la puedes ver por TVMAX y TVN Pass.

Ambos equipos salen en busca de una victoria que les permita mantener las esperanzas de avanzar a la siguiente fase del campeonato tras perder en sus primeras presentaciones el pasado miércoles 5 de noviembre. En esa fecha, el conjunto panameño cayó ante Irlanda, por 1 gol a 4, y el elenco paraguayo sufrió la derrota frente a Uzbekistán, por 1 a 2.

Las alineaciones de estos dos colectivos fueron anunciadas y se las mostramos a continuación:

Paraguay

Panamá

El estado actualizado de los equipos es el siguiente: