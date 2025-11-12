LPF resultado | Alianza se lleva el boleto a semifinales luego de una tanda de penales

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) vivió una noche de alto voltaje en el Estadio Los Andes, donde el Alianza FC consiguió su boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2025 luego de vencer al Club Deportivo Universitario en una dramática tanda de penales (3-2), tras empatar 1-1 en los 90 minutos y 2-2 en el tiempo extra.

El compromiso, correspondiente a los playoffs de la Conferencia del Este, fue un verdadero espectáculo lleno de emociones, goles y nerviosismo. Desde el pitazo inicial, ambos equipos mostraron su intención de buscar el arco rival y quedarse con el pase a la siguiente ronda, donde el San Francisco FC ya esperaba a su contrincante.

El marcador se abrió muy temprano. Al minuto 8’, John Jairo Alvarado adelantó a los pericos del Alianza FC con una definición precisa que desató la euforia de los fanáticos presentes. Sin embargo, el cuadro universitario respondió con contundencia: al 29’, Andrick Edwards igualó las acciones tras una jugada colectiva que reflejó el buen momento ofensivo del equipo coclesano.

El empate a uno se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario, llevando el encuentro a los tiempos extras, donde la tensión y el desgaste físico fueron protagonistas. En el minuto 97’, Reyniel Perdomo volvió a poner en ventaja a los dirigidos por Jair Palacios, pero otra vez apareció Edwards, figura del Universitario, para empatar 2-2 y forzar la definición desde el punto penal.

En la tanda decisiva, los nervios se apoderaron de los jugadores. Por el Alianza FC, Díaz y Berguido fallaron sus cobros, mientras que Guardia, Verley y Perdomo sí lograron anotar. En tanto, por Universitario, los goles fueron de Clarke y Simmons, pero los errores de Edwards, Matos y Tobón sentenciaron su eliminación.

Con el resultado final de 3-2 en penales, el Alianza FC celebró una clasificación sufrida y merecida, demostrando carácter en los momentos más complicados del partido. Los pericos ahora ponen la mira en las semifinales, donde se medirán al San Francisco FC en una serie que promete emociones intensas.

El conjunto verdiblanco continúa soñando con levantar el título del Torneo Clausura 2025 de la LPF, respaldado por un grupo joven, competitivo y con la confianza a tope tras un partido que será recordado por su dramatismo y entrega total.