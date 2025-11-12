Guatemala vs Panamá | Ambiente hostil recibe a la selección nacional en su llegada a tierras 'chapinas'

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección Nacional de Panamá vivió un recibimiento hostil a su llegada a territorio guatemalteco, donde este jueves 13 de noviembre enfrentará a la selección de Guatemala en el Estadio El Trébol, por las Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026.

Según reportes desde la ciudad chapina, el arribo de la delegación panameña estuvo marcado por un ambiente tenso y provocador, con un grupo de aficionados locales que se acercaron al hotel de concentración para mostrar pancartas con mensajes ofensivos dirigidos a los jugadores y al cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá | Thomas Christiansen: 'Tenemos la ilusión y el compromiso de ganar'

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la Policía Nacional de Guatemala tuvo que intervenir para garantizar la seguridad del equipo canalero, evitando que los incidentes pasaran a mayores. A pesar de la presión ambiental, la delegación panameña mantuvo la calma y siguió su itinerario sin contratiempos.

Fuentes cercanas al grupo confirmaron que la Seguridad Nacional guatemalteca ha desplegado un dispositivo especial de protección para resguardar a los jugadores, miembros del cuerpo técnico y personal de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) durante toda su estancia en el país.

El episodio forma parte de la intensa rivalidad futbolística entre ambos países, que se ha acentuado en los últimos años por la importancia de los duelos en torneos clasificatorios. Sin embargo, se espera que el ambiente se mantenga dentro del marco deportivo y que la fiesta del fútbol prevalezca sobre cualquier exceso.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá | Edgardo Fariña no pudo viajar a territorio 'chapín'

“Por muy hostil que parezca, esto forma parte del color y la pasión que despierta el fútbol en Centroamérica. Lo importante es que hay control, hay seguridad y que los jugadores están protegidos”, señalaron medios locales tras el incidente.

La Selección de Panamá se prepara ahora para un encuentro que promete alta tensión dentro y fuera del campo. El duelo ante Guatemala será determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de las eliminatorias y continuar en el camino hacia el Mundial de 2026.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá | Encuesta ¿cuál será el resultado de este partido de eliminatoria Concacaf?

Ante lo ocurrido, se espera que la Federación Panameña de Fútbol envíe a la Concacaf una carta formal dirigida a la FIFA, solicitando que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la delegación canalera y de los aficionados panameños que asistan al encuentro.

La entidad busca que se preserve la integridad física de los jugadores y que se mantenga el espíritu deportivo que debe imperar en una competencia clasificatoria de esta magnitud.