Guatemala vs Panamá | Thomas Christiansen: 'Tenemos la ilusión y el compromiso de ganar'

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/Desde el hotel de concentración en la Ciudad de Guatemala, el técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, ofreció una conferencia de prensa llena de calma, análisis y determinación, a menos de 24 horas del decisivo partido ante Guatemala por las Eliminatorias Mundialistas rumbo a 2026.

El estratega danés-español dejó claro que su enfoque está en lo que el grupo puede controlar. “Las eliminatorias son algo especial. Podemos hablar de fútbol o de cosas extradeportivas, pero nosotros estamos concentrados en lo que está en nuestras manos”, expresó Christiansen, quien resaltó la importancia de mantener la concentración y no distraerse con factores externos.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá | Iván Anderson: ¿Cuándo fue la última vez que el canalero vistió los colores de la sele?

Sobre la situación de Michael Amir Murillo, el técnico confirmó que el lateral derecho viajó con el grupo y forma parte de la expedición, mientras que aclaró que el llamado de Iván ‘Colocho’ Anderson fue una medida preventiva ante la ausencia de Edgardo Fariña, quien no pudo viajar por temas migratorios. “Convocamos a un jugador más por precaución, pero eso no significa que Amir esté fuera”, puntualizó el entrenador.

En cuanto al compromiso ante Guatemala, Christiansen lo calificó como una “final” más dentro del proceso clasificatorio. “Desde que iniciamos las eliminatorias, cada partido ha sido una final. Ahora nos toca una cancha donde Panamá nunca ha ganado en eliminatorias, y eso lo asumimos como un reto con mucha ilusión y espíritu competitivo”, afirmó.

El técnico también elogió al seleccionador guatemalteco Luis Fernando Tena, a quien considera un profesional de gran experiencia. “Tengo mucho aprecio por el Profetena. Guatemala vive un momento histórico y eso genera presión, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de representar bien a Panamá”, señaló.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá | Edgardo Fariña no pudo viajar a territorio 'chapín'

Consultado sobre el ambiente hostil que se espera en el Estadio El Trébol, Christiansen respondió con serenidad: “Ya lo vivimos en el Cuscatlán y con nuestro fútbol hicimos callar ese ambiente. Intentaremos hacer lo mismo aquí. La presión hay que disfrutarla; si estás en un partido así, significa que estás en el lugar adecuado”.

Respecto a la falta de gol que ha acompañado al equipo en los últimos partidos, el técnico fue autocrítico: “Nuestra carencia ha sido la efectividad. Si hubiésemos sido más precisos, tendríamos más puntos. Pero no miramos atrás, ahora toca enfocarnos en Guatemala y aprovechar nuestras fortalezas”.

Finalmente, envió un mensaje de tranquilidad a la afición panameña: “Este grupo está preparado. Hemos superado bajas importantes antes y lo volveremos a hacer. El equipo tiene carácter, compromiso y confianza para ganar mañana”.

El partido entre Guatemala y Panamá se disputará este jueves 13 de noviembre en el Estadio El Trébol, un escenario donde los canaleros buscarán romper la racha negativa y dar un paso firme hacia el sueño mundialista de 2026.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá | Encuesta ¿cuál será el resultado de este partido de eliminatoria Concacaf?