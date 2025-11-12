Guatemala vs Panamá | Iván Anderson: ¿Cuándo fue la última vez que el canalero vistió los colores de la sele?

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El defensor Iván Anderson vuelve a vestir la camiseta de la Selección de Panamá, tras ser convocado por el entrenador Thomas Christiansen para los compromisos internacionales de noviembre.

El conjunto panameño enfrentará dos duelos clave: el primero ante Guatemala el 13 de noviembre en el Estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala, y el segundo frente a El Salvador el 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital panameña.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá| Thomas Christiansen llama de último momento a un nuevo jugador

La convocatoria de Anderson surge luego de conocerse una molestia física de Michael Amir Murillo, una situación que la Federación Panameña de Fútbol (FPF) aún no ha confirmado oficialmente, pero que habría motivado al cuerpo técnico a reforzar la zona defensiva para estos compromisos de alta exigencia.

Este llamado representa el retorno de un jugador que ha demostrado compromiso, disciplina y rendimiento constante con el combinado nacional. La última participación de Iván Anderson con la Selección de Panamá fue en las semifinales de la Liga de Naciones 2024-2025, donde Panamá logró una histórica victoria 1-0 sobre Estados Unidos. En aquel encuentro, Anderson ingresó al minuto 80 para reforzar la defensa y contribuir a mantener la ventaja en un duelo que marcó uno de los momentos más recordados del proceso de Christiansen.

El lateral panameño también formó parte del plantel que enfrentó a Canadá en un partido amistoso disputado el 15 de octubre de 2024, sumando minutos importantes y mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes esquemas tácticos. Su polivalencia en defensa —pudiendo desempeñarse tanto como lateral derecho o central— lo convierte en una pieza valiosa dentro de la estructura del equipo nacional.

Además, Iván Anderson fue protagonista en la Copa Oro 2023, torneo en el que Panamá tuvo una destacada actuación llegando hasta las instancias finales. En aquella edición, el defensor anotó un gol ante Estados Unidos, un tanto que quedó grabado en la memoria de los fanáticos panameños por su importancia y por el gran nivel mostrado por el jugador durante todo el certamen.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá| Aníbal Godoy: "Lo importante en este partido será mantener el cero"

Otras noticias: Guatemala vs Panamá| Este es el itinerario de la 'Sele' una vez llegue al territorio chapín

El regreso de Anderson llega en un momento en que Thomas Christiansen busca consolidar una base sólida de jugadores experimentados y jóvenes talentos de cara a los próximos desafíos internacionales. Su velocidad, entrega y capacidad para incorporarse al ataque por la banda lo convierten en una alternativa ideal para los exigentes encuentros ante Guatemala y El Salvador, dos rivales tradicionales en la región centroamericana.

Los partidos de noviembre serán claves no solo para medir el nivel actual de la Selección de Panamá, sino también para fortalecer la identidad de juego y la cohesión del grupo. En el Estadio El Trébol, el equipo panameño enfrentará la presión de un ambiente intenso, mientras que en el Rommel Fernández Gutiérrez, buscará cerrar con una victoria ante su afición, reafirmando su condición de potencia regional.

Con la inclusión de Iván Anderson, Thomas Christiansen apuesta por la experiencia y el compromiso de un jugador que ya sabe lo que es responder en momentos importantes. Panamá se prepara con ambición y determinación para seguir creciendo y consolidar su proyecto de cara a los próximos retos, incluyendo la Liga de Naciones Concacaf y el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá | Encuesta ¿cuál será el resultado de este partido de eliminatoria Concacaf?