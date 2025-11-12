Guatemala vs Panamá| Thomas Christiansen llama de último momento a un nuevo jugador

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, integró a un nuevo jugador en la víspera del partido contra Guatemala en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

La Federación Panameña de Fútbol emitió un comunicado que indica que Iván Anderson fue llamado de última hora para integrarse al grupo en la Ciudad de Guatemala, sede del partido que se realizará el jueves 13 de noviembre desde las 9:00 p.m. (hora panameña).

"Anderson fue llamado a última hora por el entrenador Thomas Christiansen para sumarse a la convocatoria con miras a los encuentros frente a Guatemala y El Salvador, por la penúltima y última fecha del grupo A", plasma el ente federativo en la nota. "Con Anderson, la escuadra panameña cuenta con una convocatoria de 26 jugadores", agregó.

La razón

El llamado de Anderson se da debido a que el jugador Michael Amir Murillo ha presentado aparentes molestias físicas.

Ricardo Icaza, periodista de TVMAX Deportes, indicó en sus redes sociales que Murillo no podrá jugar contra el elenco chapín. Sin embargo dentro de la selección se trabaja para que el jugador se recupere y pueda estar disponible para el partido del martes 18 de noviembre frente a El Salvador.

El nuevo convocado

Datos personales

Nombre completo: Iván Alejandro Anderson Hernández

Iván Alejandro Anderson Hernández Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1997 (27 años)

24 de noviembre de 1997 (27 años) Lugar de nacimiento : Ciudad de Panamá, Panamá

: Ciudad de Panamá, Panamá Altura: alrededor de 1,75-1,79 m según distintas fuentes (una indica 1,79 m).

alrededor de 1,75-1,79 m según distintas fuentes (una indica 1,79 m). Posición: Defensa / lateral derecho (también con proyección ofensiva desde la banda)

Defensa / lateral derecho (también con proyección ofensiva desde la banda) Pie preferido: Derecho

Trayectoria en clubes

Se formó en las categorías inferiores del Tauro F.C. (Panamá) y debutó profesionalmente con ese club.

y debutó profesionalmente con ese club. Jugó en Panamá para Tauro FC entre aproximadamente 2018-2021.

para entre aproximadamente 2018-2021. Luego fichó por el C.D. Universitario (Panamá) en 2021.

en 2021. En 2022 se trasladó al Monagas S.C. de Venezuela , donde jugó hasta 2023.

, donde jugó hasta 2023. En 2024 jugó para el Fortaleza C.E.I.F. de Colombia.

En enero de 2025 fue anunciado como nuevo jugador del C.D. Marathón de Honduras.

Selección nacional

Ha sido convocado a las selecciones juveniles de Panamá, incluyendo el equipo sub-22 para los Juegos Panamericanos de 2019.

Debutó con la selección absoluta de Panamá el 27 de enero de 2019 en un amistoso frente a los Estados Unidos (derrota 3-0).

el en un amistoso frente a los Estados Unidos (derrota 3-0). Hasta la fecha ha acumulado al menos 12 apariciones con la selección mayor y 1 gol logrado.

con la selección mayor y 1 gol logrado. Su gol con la selección lo marcó el 12 de julio de 2023 durante la semifinal de la Copa Oro de Concacaf 2023 frente a los Estados Unidos, en tiempo extra para empatar 1-1 (Panamá ganó luego por penales).

Estilo de juego y características

Anderson es descrito como un lateral derecho con buena capacidad para subir por la banda, desborde y aporte ofensivo.

es descrito como un con buena capacidad para subir por la banda, desborde y aporte ofensivo. Combina experiencia en varias ligas latinoamericanas lo que le ha dado versatilidad y adaptación.

en varias ligas latinoamericanas lo que le ha dado versatilidad y adaptación. En estadísticas recientes (temporada 2024 en Colombia) aparece con buen número de centros/combinaciones desde la banda (por ejemplo: promedio ≈ 4.16 cruces/partido, éxito relativo en dribles) según datos de FootyStats.

Logros

Subcampeón de la Copa Oro 2023 con Panamá.

con Panamá. Participación en varias ligas de América Latina , lo cual en sí mismo representa un avance importante en su carrera desde el fútbol panameño.

, lo cual en sí mismo representa un avance importante en su carrera desde el fútbol panameño. Su gol en la semifinal de la Copa Oro 2023 fue un momento destacado de su carrera internacional.

