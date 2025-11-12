Guatemala vs Panamá| Este es el itinerario de la 'Sele' una vez llegue al territorio chapín

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección de Panamá está cerca de disputar uno de los partidos más importantes de su calendario en el año 2025 cuando enfrente a su similar de Guatemala en la quinta jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Este miércoles 12 de noviembre, víspera del partido, será un día clave en la preparación previa para ese encuentro. Por lo tanto aquí detallamos lo que tiene programado el equipo panameño para este día, especialmente en Guatemala.

Itinerario

El día para la 'Sele' inició con un entrenamiento matutino en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes). Esta fue la última práctica del elenco canalero en tierras panameñas.

A las 2:00 p.m. el equipo tiene previsto viajar hacia la Ciudad de Guatemala en un vuelo chárter. Su duración estimada está entre dos horas y media y tres horas.

Una vez el combinado nacional esté en el territorio chapín y se instale en su hotel de concentración, habrá una conferencia de prensa con el técnico Thomas Christiansen. Dicha conferencia está programada para realizarse a las 6:00 p.m. de Guatemala (7:00 p.m., hora de Panamá).

Después de responder las preguntas de los periodistas, la selección panameña se dirigirá el Estadio El Trébol para el reconocimiento de la cancha. Luego de eso, el grupo retornará al hotel para descansar y estar listo para el partido.

Te puede interesar: Guatemala vs Panamá | Los canaleros enfrentarán a unos chapines sancionados por FIFA

Sensaciones

Durante estos días, que el conjunto canalero ha entrenado en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, varios jugadores han dado declaraciones que resaltan la importancia que el juego ante los guatemaltecos tienen para ellos. Aquí mostramos algunas de ellas.

Fidel Escobar, defensor: " Estos partidos son fundamentales ... el primero contra Guatemala , que tienen jugadores muy rápidos adelante, pero nosotros estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer y confrontar el partido de Guatemala de la mejor manera".

" ... el primero contra , que tienen jugadores muy rápidos adelante, pero nosotros estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer y confrontar el partido de de la mejor manera". Cecilio Waterman, delantero: “ Tenemos que ir convencidos de ganar porque no nos sirve más nada. Nosotros tenemos nuestras armas; ya fuimos al Cuscatlán , donde hacía mucho tiempo Panamá no ganaba, y lo conseguimos. Ahora nos toca ir a Guatemala , donde tampoco nos sirve otro resultado que la victoria. Tenemos que ir con energía positiva y con la unión del grupo”.

“ Nosotros tenemos nuestras armas; ya fuimos al , donde hacía mucho tiempo no ganaba, y lo conseguimos. Ahora nos toca ir a , donde tampoco nos sirve otro resultado que la victoria. Tenemos que ir con energía positiva y con la unión del grupo”. Ismael Díaz, delantero: “ Esperemos que las cosas sean diferentes . Ojalá no tengamos que remontar, pero estoy convencido de que vamos a celebrar de una manera muy diferente y con la fe de que las cosas se van a conseguir”.

“ . Ojalá no tengamos que remontar, pero estoy convencido de que vamos a celebrar de una manera muy diferente y con la fe de que las cosas se van a conseguir”. Aníbal Godoy, mediocampista: "Estamos bien, tenemos un gran grupo, como lo dice, creamos muchas oportunidades de gol. Ya queda entre nosotros ser contundentes y creo que este partido vamos a ser contundentes primero Dios".

Situación

En cuatro jornadas disputadas de esta ronda, y a falta de dos para completarla, el equipo panameño acumula récord de una victoria y tres empates para un total de seis puntos.

Actualmente, Panamá tiene la misma cantidad de puntos de Surinam. Sin embargo los surinameses le superan por tener más goles anotados con cuatro tantos sobre tres de los panameños.

En estas eliminatorias avanzan los líderes de los tres grupos de la ronda final y los dos mejores segundos lugares van a repechaje.