Guatemala vs Panamá | Los canaleros enfrentarán a unos chapines sancionados por FIFA

Panamá/La Federación de Futbol de Guatemala (Fedefut) ha sido objeto de una sanción disciplinaria impuesta por la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA).

La decisión se hizo pública tras la apertura de un expediente y se relaciona con reportes de insultos racistas proferidos por aficionados guatemaltecos que asistieron al estadio Cuscatlán en octubre.

Como resultado, la Fedefut fue multada con 20 mil francos suizos, además de la multa económica, se aplicó un castigo de reducción del 15% del aforo para el próximo partido de la selección, el cual será contra Panamá el jueves 13 de noviembre en el estadio El Trébol.

La sanción llega a pesar de que la totalidad de los boletos (5,200) se habían vendido, aunque una parte está destinada a patrocinadores y colaboradores. Se destaca que el castigo de aforo es específico para el encuentro contra los panameños; la "azul y blanco" podrá contar con el aforo total en el partido del martes 18 versus Surinam.

La FIFA también ha solicitado a la Fedefut la implementación de un plan para prevenir futuras reincidencias, un proceso que ya se ha iniciado mediante una campaña.

El Foco se Mueve a la Clasificatoria Mundialista: 5 Puntos Clave para la Ronda Final de Concacaf

Mientras se manejan los temas disciplinarios, el foco deportivo regional se dirige a la Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta etapa es crucial ya que definirá a los últimos representantes de la región que obtendrán un cupo directo, sumándose a los países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Estos son los aspectos esenciales que se deben conocer sobre esta Tercera y Última Ronda:

1. ¿Qué es? La Ronda Final tiene el objetivo de definir a los últimos clasificados de la región para el torneo que se celebrará en el próximo verano.

2. ¿Quiénes participan? En esta fase participarán 12 selecciones nacionales. Entre ellas se encuentra Guatemala, junto a otras naciones como Panamá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Surinam, Bermudas y Trinidad y Tobago.

3. ¿Cuándo? La Ronda Final se desarrollará a lo largo de las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

4. Formato: Participan 12 selecciones divididas en tres grupos de cuatro. Cada equipo jugará un total de seis partidos bajo un formato de todos contra todos (ida y vuelta), distribuidos en las tres ventanas FIFA. Al concluir los 36 partidos, el primer lugar de cada grupo obtendrá la clasificación directa a la Copa Mundial. Además, los dos mejores segundos lugares de los tres grupos avanzarán al Repechaje Intercontinental de la FIFA, que está programado para marzo de 2026. De esta manera, la región de Concacaf podría alcanzar una representación histórica de hasta ocho selecciones en la Copa Mundial Masculina de la FIFA.

5. El Camino de Concacaf: El proceso clasificatorio para las Asociaciones Miembro de Concacaf comenzó en marzo de 2024 y consta de tres rondas de clasificación. La Primera Ronda involucró a las cuatro selecciones con el ranking más bajo, y la Segunda Ronda incluyó a los dos ganadores de la Primera Ronda más las 28 Asociaciones Miembro restantes de Concacaf que pertenecen a la FIFA (excluyendo a los tres anfitriones).

