Guatemala vs Panamá| La 'Sele' se pone 'manos a la obra' para juego de eliminatorias mundialistas

Panamá/La selección de Panamá inició este domingo sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes) para su partido ante Guatemala en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Siete jugadores trabajaron en el primer día de entrenamientos, bajo la supervisión del entrenador Thomas Christiansen y su cuerpo técnico. Como es usual con la representación panameña, se espera que más jugadores se integren este lunes y los días posteriores.

Fidel Escobar, jugador del conjunto panameño, enfatizó en la importancia de los próximos partidos, tanto el de Guatemala el jueves 13 como ante El Salvador el martes 18, y la manera cómo el grupo debe afrontarlos.

"Estos partidos son fundamentales... el primero contra Guatemala, que tienen jugadores muy rápidos adelante, pero nosotros estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer y confrontar el partido de Guatemala de la mejor manera", afirmó.

Además, Escobar señaló la necesidad de corregir aspectos defensivos ante transiciones rápidas: "Sabemos que en los goles que nos han hecho han sido de contraataque muy rápido y al final nosotros trabajamos para eso. Ahora nos vamos a preparar para eso, para que el cuerpo técnico nos dé la herramienta y nosotros prepararnos", declaró.

Panamá, que se encuentra en el segundo lugar del Grupo A de la ronda final del clasificatorio con seis puntos, tendrá dos partidos que serán determinantes en sus aspiraciones de obtener un cupo para la próxima Copa del Mundo. El primero de ellos será como visitante en el Estadio El Trébol frente a los guatemaltecos y el segundo como local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ante los salvadoreños.

Mientras esos momentos llegan, el elenco panameño se enfoca en trabajar paso a paso para concretar el plan trazado por el cuerpo técnico para esos encuentros.

Selección de Panamá

Porteros

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía - Nacional (URU)

César Samudio - CD Marathon (HON)

Defensas

Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Fidel Escobar - Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey - Minnesota United (USA)

Jiovany Ramos - Academia Puerto Cabello (VEN)

Michael Amir Murillo - Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis - CD Plaza Amador (PAN)

Edgardo Fariña - FC Pari Nizhny Novgorod (RUS)

Volantes

Aníbal Godoy - San Diego FC (USA)

Edward Cedeño - UD Las Palmas (ESP)

Jovani Welch - Monagas SC (VEN)

Cristian Martínez - Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Edgar Yoel Bárcenas - Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla - Pumas (MEX)

Alberto Quintero - CD Plaza Amador (PAN)

Azarías Londoño - CD Universidad Católica (ECU)

Omar Browne - Estudiantes de Mérida (VEN)

Ismael Díaz - Club León (MEX)

Información de Ricardo Icaza y Jonathan Gutiérrez (TVMAX Deportes)