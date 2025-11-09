Panamá define su selección para el Mundial Femenino de Futsal Filipinas 2025

Catorce jugadoras integran el equipo que competirá en el certamen que se realizará entre el 21 de noviembre y 7 de diciembre.

Panamá/Amarelis De Mera, DT de la Selección Femenina de Futsal de Panamá, confirmó la lista de las 14 jugadoras convocadas, para disputar la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, a jugarse en Manila, Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

El equipo arrancará con su última semana de entrenamientos en territorio nacional este lunes 10 de noviembre, desde las 9:30am en el Yappy Park.

Los entrenamientos se extenderán hasta el domingo 16 en el mismo escenario.

El combinado nacional estará viajando a Manila, Filipinas, el lunes 17 en horas de la noche, lugar donde finalizará su preparación de cara al debut en el torneo frente a Italia, el domingo 23 de noviembre.

Seguido, se estará midiendo el miércoles 26, a Irán. Para después concluir su fase de grupos el sábado 29 frente a Brasil.

Panamá logró su boleto a esta cita después de haber vencido a Costa Rica 3-1, en las semifinales del Premundial de Concacaf, el pasado 4 de mayo.

Ya en la gran final, el elenco panameño cayó 8-2 ante Canadá, quedándose así con el segundo lugar del certamen.

Lista de convocadas

Porteras

Nadia Ducreux

Mariam Sanjur

Cierres

Estefanía Salas

Ariadna Abadía

Caroline Milord

María Montenegro

Maryorie Pérez

Alas

Kenia Rangel

Maritza Escartín

Gloria Sáenz

Laurie Batista

Elibeth Vásquez

Pivotes

Erika Hernández

Arianys Arguelles

Horarios de entrenamientos

Lunes 10 al viernes 14 – 9:30am a 12pm – Yappy Park

– 9:30am a 12pm – Yappy Park Sábado 15 – 3:30pm a 6:00pm

– 3:30pm a 6:00pm Domingo 16 – 9:30am a 12:00pm – Yappy Park

Calendario de partidos

Sede: Philsports Arena, Manila

Domingo 23 de noviembre – Italia vs Panamá – 4:00 a.m.

– Italia vs Panamá – 4:00 a.m. Miércoles 26 de noviembre – Irán vs Panamá – 5:00 a.m.

– Irán vs Panamá – 5:00 a.m. Sábado 29 de noviembre – Panamá vs Brasil – 6:30 a.m.

Grupos

Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina

Grupo B: España, Tailandia, Colombia, Canadá

Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda

Grupo D: Brasil, Irán, Italia, Panamá

El Mundial

Datos básicos

Este torneo fue anunciado en diciembre de 2022 como la primera edición de un Mundial de futsal femenino organizado por la FIFA.

Se celebrará del 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en las Filipinas.

en las Filipinas. Participarán 16 selecciones femeninas nacionales de futsal.

femeninas nacionales de futsal. Formato: Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno; los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final.

Sedes y calificación

La sede del torneo será en la ciudad de Pasig City (Gran Manila), Filipinas.

Distribución de plazas para las confederaciones:

Anfitrión: 1 plaza (Filipinas)

Asia (AFC): 3 plazas

África (CAF): 2 plazas

América del Norte y el Caribe (CONCACAF): 2 plazas

Sudamérica (CONMEBOL): 3 plazas

Oceanía (OFC): 1 plaza

Europa (UEFA): 4 plazas

Importancia y contexto

Este torneo representa un “hito” para el deporte, ya que es la primera vez que la FIFA organiza una Copa Mundial de futsal femenino.

Se espera que impulse el desarrollo del futsal femenino a nivel mundial, aumente visibilidad y profesionalización de las selecciones femeninas en esta modalidad.

Por ejemplo, se publicó el primer ranking mundial oficial femenino de futsal en 2025, con equipos como Brasil, España, Portugal y Argentina en los primeros puestos.

