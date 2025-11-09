Panamá define su selección para el Mundial Femenino de Futsal Filipinas 2025
Catorce jugadoras integran el equipo que competirá en el certamen que se realizará entre el 21 de noviembre y 7 de diciembre.
Panamá/Amarelis De Mera, DT de la Selección Femenina de Futsal de Panamá, confirmó la lista de las 14 jugadoras convocadas, para disputar la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA, a jugarse en Manila, Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.
El equipo arrancará con su última semana de entrenamientos en territorio nacional este lunes 10 de noviembre, desde las 9:30am en el Yappy Park.
Los entrenamientos se extenderán hasta el domingo 16 en el mismo escenario.
Te puede interesar: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Panamá ganó medalla de oro en futsal
El combinado nacional estará viajando a Manila, Filipinas, el lunes 17 en horas de la noche, lugar donde finalizará su preparación de cara al debut en el torneo frente a Italia, el domingo 23 de noviembre.
Seguido, se estará midiendo el miércoles 26, a Irán. Para después concluir su fase de grupos el sábado 29 frente a Brasil.
Panamá logró su boleto a esta cita después de haber vencido a Costa Rica 3-1, en las semifinales del Premundial de Concacaf, el pasado 4 de mayo.
Ya en la gran final, el elenco panameño cayó 8-2 ante Canadá, quedándose así con el segundo lugar del certamen.
Te puede interesar: LPF resultados| Se define todo en el Este y así quedan los duelos para los playoffs
Lista de convocadas
Porteras
- Nadia Ducreux
- Mariam Sanjur
Cierres
- Estefanía Salas
- Ariadna Abadía
- Caroline Milord
- María Montenegro
- Maryorie Pérez
Alas
- Kenia Rangel
- Maritza Escartín
- Gloria Sáenz
- Laurie Batista
- Elibeth Vásquez
Pivotes
- Erika Hernández
- Arianys Arguelles
Te puede interesar: Corea del Norte es campeona del Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2025
Horarios de entrenamientos
- Lunes 10 al viernes 14 – 9:30am a 12pm – Yappy Park
- Sábado 15 – 3:30pm a 6:00pm
- Domingo 16 – 9:30am a 12:00pm – Yappy Park
Calendario de partidos
Sede: Philsports Arena, Manila
- Domingo 23 de noviembre – Italia vs Panamá – 4:00 a.m.
- Miércoles 26 de noviembre – Irán vs Panamá – 5:00 a.m.
- Sábado 29 de noviembre – Panamá vs Brasil – 6:30 a.m.
Grupos
Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos, Argentina
Grupo B: España, Tailandia, Colombia, Canadá
Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón, Nueva Zelanda
Grupo D: Brasil, Irán, Italia, Panamá
Te puede interesar: Paraguay vs Panamá| Mundial Sub-17 Catar 2025: La selección cae con un jugador menos ante los guaraníes
El Mundial
Datos básicos
- Este torneo fue anunciado en diciembre de 2022 como la primera edición de un Mundial de futsal femenino organizado por la FIFA.
- Se celebrará del 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en las Filipinas.
- Participarán 16 selecciones femeninas nacionales de futsal.
- Formato: Cuatro grupos de cuatro equipos cada uno; los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final.
Sedes y calificación
- La sede del torneo será en la ciudad de Pasig City (Gran Manila), Filipinas.
- Distribución de plazas para las confederaciones:
- Anfitrión: 1 plaza (Filipinas)
- Asia (AFC): 3 plazas
- África (CAF): 2 plazas
- América del Norte y el Caribe (CONCACAF): 2 plazas
- Sudamérica (CONMEBOL): 3 plazas
- Oceanía (OFC): 1 plaza
- Europa (UEFA): 4 plazas
Importancia y contexto
- Este torneo representa un “hito” para el deporte, ya que es la primera vez que la FIFA organiza una Copa Mundial de futsal femenino.
- Se espera que impulse el desarrollo del futsal femenino a nivel mundial, aumente visibilidad y profesionalización de las selecciones femeninas en esta modalidad.
- Por ejemplo, se publicó el primer ranking mundial oficial femenino de futsal en 2025, con equipos como Brasil, España, Portugal y Argentina en los primeros puestos.
Información de FPF