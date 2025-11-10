Adalberto Carrasquilla | Fuerte tensión y amenazas: La secuencia cronológica de la polémica entre el panameño y Kevin Mier

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El reciente duelo de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas, disputado en el Estadio Cuauhtémoc, trascendió lo deportivo debido a una fuerte entrada protagonizada por el mediocampista panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla que resultó en una grave lesión para el arquero colombiano Kevin Mier.

La polémica generada por el incidente escaló rápidamente, migrando del campo de juego a las redes sociales y a una discusión institucional sobre posibles sanciones.

Otras noticias: Guatemala vs Panamá| La 'Sele' se pone 'manos a la obra' para juego de eliminatorias mundialistas

A continuación, se presenta la cronología de los eventos donde el panameño Carrasquilla fue el protagonista:

I. El Golpe y la Lesión de Mier

El incidente crucial ocurrió cerca del final del primer tiempo del partido. Adalberto Carrasquilla realizó una fuerte entrada sobre el portero de Cruz Azul, Kevin Mier. La acción de Carrasquilla fue sancionada en el momento con tarjeta amarilla.

Debido al golpe, Kevin Mier no pudo continuar en el partido y tuvo que ser sustituido, cediendo su lugar a Andrés Gudiño. Posteriormente, la confirmación del diagnóstico médico reveló la gravedad de la situación: el arquero colombiano sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha, lo que lo dejará fuera de la Liguilla del Apertura 2025. Esta noticia fue el detonante que encendió las redes sociales.

Otras noticias: Panamá define su selección para el Mundial Femenino de Futsal Filipinas 2025

II. Las Disculpas Inmediatas de Carrasquilla

Inmediatamente después del partido, en el que Pumas logró remontar y derrotar a Cruz Azul (2-3), Adalberto Carrasquilla optó por postergar su celebración para ofrecer disculpas públicas al portero lesionado.

El futbolista panameño aseguró que su intención nunca fue lastimar al arquero de Cruz Azul. En entrevista con TUDN, Carrasquilla declaró:

"Quiero pedirle una disculpa a Kevin porque sé que mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada".

Carrasquilla añadió que, aunque el árbitro tomó una decisión que indicaba que la acción no fue con mala intención, pues fue Mier quien termina golpeándose con él ("me queda pegando"), se sentía muy triste por desconocer la gravedad de la lesión.

Otras noticias: Selección de Panamá| Edgar Yoel Bárcenas es baja para partidos ante Guatemala y El Salvador

III. La Reacción Institucional y la Defensa del DT de Pumas

Tras confirmarse la fractura de tibia de Mier, se reportó que el conjunto de Cruz Azul tenía la intención de solicitar la inhabilitación del futbolista de Pumas.

Ante esta intención de La Máquina, Efraín Juárez, director técnico de Pumas, respondió con dureza en conferencia de prensa. Molesto por la situación y aludiendo a otra lesión sufrida por su propio jugador, José Juan Macías (quien sufrió una posible lesión de ligamentos), Juárez comentó a los medios:

“Nosotros podríamos solicitar inhabilitación al que le cayó encima a (José Juan) Macías. Que se dejen de joder, es futbol”.

IV. Escalamiento de Odio y Amenazas en Redes Sociales

La indignación de los aficionados de Cruz Azul por la lesión grave de su portero escaló a niveles alarmantes tras la confirmación del diagnóstico. A través de redes sociales, principalmente en X (antes Twitter), usuarios comenzaron a publicar mensajes violentos y directos contra el futbolista panameño.

Entre las agresiones en línea, se incluye la filtración del presunto domicilio de Adalberto Carrasquilla, lo que se conoce como "doxeo". Algunos comentarios no solo insultan al jugador, sino que expresan deseos explícitos de daño físico.

La situación tomó un tinte más delicado y preocupante cuando circularon publicaciones que relacionaban la nacionalidad colombiana de Mier con amenazas del crimen organizado dirigidas a Carrasquilla, lo que incrementa el riesgo para la seguridad del jugador.

Pese a que Carrasquilla ya había pedido disculpas, las agresiones en línea no han cesado. Hasta el momento de los reportes, ni el club Pumas ni el propio jugador se habían pronunciado sobre el supuesto "doxeo" y las amenazas recibidas.

Adalberto Carrasquilla mientras tanto ya se reportó con la selección de Panamá para preparar los partidos de eliminatoria Concacaf el 13 de noviembre contra Guatemala en el Trébol y el 18 de noviembre ante El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.