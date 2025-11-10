Guatemala vs Panamá | Conoce quiénes han llegado a la concentración de la sele

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección de Panamá, dirigida por el entrenador Thomas Christiansen, realizó ayer domingo su primer entrenamiento con miras a los próximos partidos de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La sesión se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), ubicado en Llano Bonito, a un costado del Hipódromo Presidente Remón, donde la lluvia fue la principal acompañante durante los 60 minutos de práctica.

En este primer día de trabajos, un total de siete jugadores dijeron presente: el guardameta Orlando Mosquera, los defensores Fidel Escobar y Éric Davis, además de los mediocampistas Jovani Welch, Alberto “Negrito” Quintero, Omar Browne y José Luis “Puma” Rodríguez

El resto de los convocados se estará incorporando hoy lunes, para completar el grupo que enfrentará el primer compromiso en territorio rival. De manera oficial, Adalberto Carrasquilla anunció en sus redes sociales su llegada al país para unirse a los entrenamientos.

El combinado nacional se prepara para visitar este jueves 13 de noviembre a Guatemala en el Estadio El Trébol, en la Ciudad de Guatemala, en un duelo clave por la fecha 5 del Grupo A de las eliminatorias mundialistas.

Posteriormente, la Selección de Panamá recibirá en casa a El Salvador el próximo martes 18 de noviembre, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en lo que será el último y decisivo partido de esta fase rumbo al Mundial 2026.

Debido a las festividades patrias y los desfiles que se desarrollan en el corregimiento de Juan Díaz, el equipo nacional entrenará este lunes 10 de noviembre desde las 6:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, afinando los últimos detalles antes de emprender su viaje a Guatemala.

Con el grupo en proceso de completarse y la motivación al máximo, Panamá inicia una nueva semana de trabajo con el objetivo claro de sumar puntos vitales en su camino hacia la Copa del Mundo 2026.

La Selección de Panamá continúa su preparación para los partidos eliminatorios de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026, con el propósito de consolidar su posición en el Grupo A.

Bajo la dirección de Thomas Christiansen, el equipo panameño busca mantener el ritmo competitivo y fortalecer su rendimiento de cara a los duelos ante Guatemala y El Salvador. La meta es clara: clasificar nuevamente a una Copa del Mundo, reafirmando el crecimiento del fútbol panameño en el ámbito internacional.

