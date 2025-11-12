Guatemala vs Panamá| Aníbal Godoy: "Lo importante en este partido será mantener el cero"

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/Aníbal Godoy, capitán de la Selección de Panamá, indicó que es primordial impedir que el equipo de Guatemala marque goles en el partido que disputarán este jueves en la quinta jornada de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

"Lo importante en este partido será mantener el cero, porque sabemos que siempre por ahí en cada partido creamos 2, 3, 4 (oportunidades de gol). Y ya queda entre nosotros ser contundentes y creo que este partido vamos a ser contundentes primero Dios", expresó Godoy en declaraciones dadas a los periodistas que cubrieron el último entrenamiento del elenco panameño en el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes).

"Hemos tenido un día con el grupo entero de entreno. Creo que más que todo es estar convencido de la cabeza, de la mentalidad y creo que todo arranca desde ahí. Sabemos que futbolísticamente estamos bien, tenemos un gran grupo", comentó.

Te puede interesar: Guatemala vs Panamá| Thomas Christiansen llama de último momento a un nuevo jugador

Godoy también se refirió al regreso de Alberto 'Negrito' Quintero a la selección panameña. Él considera que el jugador del Plaza Amador está "mentalizado" y aportará mucho al equipo.

"En base a Alberto Quintero creo que no hay palabras para describirlo. Es un gran jugador, un jugador que le puede dar mucho a la selección", expresó. "Es un jugador muy profesional, una persona increíble y quienes lo conocemos sabemos que él nunca va con mala intención", agregó.

El mediocampista del San Diego FC en la Major League Soccer (MLS) se hizo eco de unas palabras expresadas recientemente por su compañero Cecilio Waterman quien asegura que la labor colectiva es la que sacará a la selección adelante en los dos partidos que le hacen falta en las eliminatorias.

"Me quedo con las palabras que dijo Cecilio Waterman... que este es un grupo y más allá de todo, él no es el que va a sacar esto adelante solo, el grupo lo sacará. Él aportará de manera positiva para el grupo en todos los aspectos y creo que más dentro de la cancha", puntualizó.

Visitas especiales

Durante los entrenamientos del conjunto panameño, se presentó el exseleccionado Blas Pérez quien saludó a los jugadores y les entregó banderitas de Panamá.

Pérez, quien fue parte de la selección que representó a Panamá en el Mundial Rusia 2018, dio palabras de motivación al equipo en los partidos que jugarán próximamente ante Guatemala y El Salvador.

Blas Pérez es junto al fallecido Luis 'Matador' Tejada los goleadores históricos de la selección panameña con 43 tantos cada uno.

Otro de los exjugadores que saludaron a la selección panameña y le desearon éxitos fue Felipe Baloy quien era el capitán del combinado nacional en la cita mundialista que se disputó hace siete años.

Actualmente Baloy desarrolla una carrera como entrenador. Recientemente fue el técnico de la Selección Sub-20 de Panamá que se adjudicó la medalla de plata en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Te puede interesar: Guatemala vs Panamá | TVMAX visita el estadio El Trébol en Guatemala