Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

11 de noviembre 2025 - 21:10

Panamá/Nuestro enviado especial hasta la ciudad de Guatemala David Peña visitó el estadio El Trébol sede del partido entre chapines y canaleros, se ve un gran movimiento preparanod todo para el partido que se jugará el jueves 13 de noviembre.

