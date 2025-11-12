Guatemala vs Panamá | Edgardo Fariña no pudo viajar a territorio 'chapín'

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/De manera extraoficial, se conoció que el defensor panameño Edgardo Fariña no pudo viajar con la Selección de Panamá hacia Guatemala para el partido de este jueves 13 de noviembre, correspondiente a la fecha FIFA, donde el conjunto dirigido por Thomas Christiansen enfrentará a la Selección de Guatemala en el Estadio El Trébol desde las 9:00 p.m. (hora de Panamá).

Según información publicada por el periodista Ricardo Icaza, de Somos La Sele y TVMAX Deportes, el jugador del FC Khimki de Rusia habría tenido problemas con el ingreso a territorio guatemalteco, situación que impidió su desplazamiento junto al resto del plantel nacional. Junto a él, dos miembros del staff técnico de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) también se quedaron en Panamá por motivos similares.

La ausencia de Fariña representa una baja sensible para Thomas Christiansen, quien contaba con el defensor como una de las opciones en la zaga central para este importante encuentro. El futbolista de 23 años venía mostrando un buen nivel en el fútbol ruso con el Khimki, donde ha tenido regularidad y buenas actuaciones en la presente temporada.

A pesar de este inconveniente, la Selección de Panamá emprendió su viaje a la Ciudad de Guatemala con la mayoría de sus convocados disponibles. El plantel completará allí sus últimos entrenamientos antes de medirse a Guatemala, en un duelo que se disputará en uno de los escenarios más difíciles de Centroamérica, el Estadio El Trébol, conocido por su ambiente intenso y la presión de la afición local.

El encuentro de este jueves marcará el primero de los dos compromisos programados para el mes de noviembre. Posteriormente, el combinado panameño regresará a casa para enfrentar a El Salvador el 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde buscará cerrar la fecha FIFA con un triunfo ante su público.

De esta manera, Panamá afronta el reto ante los chapines con la mentalidad puesta en sumar fuera de casa y mantener el buen ritmo de resultados que ha mostrado en los últimos meses. El cuerpo técnico encabezado por Christiansen confía en la solidez del grupo, que combina experiencia internacional y juventud, como parte del proceso rumbo a los próximos objetivos: la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa del Mundo 2026.

