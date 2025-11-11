Guatemala vs Panamá | Ismael Díaz: 'estoy convencido que vamos a celebrar de una menera diferente'

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La selección de Panamá continúa su preparación en suelo canalero antes de viajar a Guatemala, donde este jueves 13 de noviembre enfrentará a la selección chapina en el estadio El Trébol, a partir de las 9:00 p.m., en una nueva jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Este martes, el combinado nacional procedió a entrenar en horas de la tarde, sesión que permitió el acceso de los medios de comunicación durante los primeros 15 minutos, antes de continuar con trabajos tácticos a puerta cerrada. El entrenamiento está programado para finalizar alrededor de las 6:00 p.m., como parte de la planificación del cuerpo técnico de Thomas Christiansen.

Previo al entrenamiento de este martes, el delantero Ismael Díaz compartió sus sensaciones sobre el momento del equipo y el reto que representa el compromiso ante los guatemaltecos. El atacante fue claro al señalar que el grupo mantiene la fe y la determinación para encarar los próximos desafíos.

“Lo que sí he aprendido es que hay que ser consistente, hay que seguir intentándolo. Ojalá que las cosas se den para los próximos partidos. En un principio el panorama de la clasificación se veía positivo, pero nos hemos dado cuenta con los partidos que la eliminatoria es algo muy diferente”, expresó el delantero panameño.

El jugador del Club León de la Liga MX destacó que cada encuentro es una batalla y que la selección panameña está lista para competir al máximo nivel.

“Yo lo he sentido así, lo he vivido así, entonces es todo o nada. Estoy seguro de que vamos a luchar cada jugada, vamos a competir como tiene que ser y esperemos que todo sea para bien”.

Díaz también se refirió al reciente empate ante Surinam, reconociendo el nivel del rival y la actitud del grupo.

“Fue un partido complicado. Surinam es un equipo que intenta jugar con la pelota, tiene una idea clara y lo ha demostrado ante Costa Rica y México. Nosotros tuvimos fe, luchamos hasta el final y eso lo venimos demostrando desde el inicio de la eliminatoria”.

Pensando en el duelo ante Guatemala, el atacante espera un encuentro intenso y confía en que el equipo canalero sabrá manejar las circunstancias.

“Esperemos que las cosas sean diferentes. Ojalá no tengamos que remontar, pero estoy convencido de que vamos a celebrar de una manera muy diferente y con la fe de que las cosas se van a conseguir”.

Finalmente, Ismael Díaz elogió a sus compañeros José Fajardo y Azarías Londoño, con quienes compartió en la Universidad Católica de Ecuador

“Son jugadores con gol, que trabajan para el equipo. Fajardo se sacrifica mucho, reconoce los espacios, y Londoño se asocia muy bien. Si tenemos la oportunidad de jugar juntos en estos partidos, seguro aportaremos un punto extra al equipo”.

La selección de Panamá cerrará su preparación el miércoles antes de viajar a la Ciudad de Guatemala, con la misión de sumar tres puntos vitales en su camino hacia la clasificación al Mundial 2026.

