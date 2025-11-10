Guatemala vs Panamá | Cecilio Waterman: 'Tenemos que ir convencidos de ganar porque no nos sirve más nada'

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/El delantero panameño Cecilio Waterman habló este lunes en conferencia de prensa previa al segundo entrenamiento de la Selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, dejando en claro el enfoque y la mentalidad del grupo de cara a los próximos compromisos eliminatorios ante Guatemala y El Salvador rumbo al Mundial 2026.

El atacante, pieza importante en el esquema de Thomas Christiansen, destacó que los partidos de la eliminatoria de Concacaf siempre son exigentes, pero confía en el potencial del equipo nacional para salir con los tres puntos.

“Son partidos eliminatorios, son partidos difíciles. Para ellos también, porque saben que van a enfrentar a Panamá. Ellos se juegan sus chances, nosotros también nos jugamos las nuestras”, señaló Waterman ante los medios de comunicación.

El jugador del Cobresal de Chile subrayó que la Selección de Panamá debe mantener una mentalidad ganadora desde el inicio.

“Tenemos que ir convencidos de ganar porque no nos sirve más nada. Nosotros tenemos nuestras armas; ya fuimos al Cuscatlán, donde hacía mucho tiempo Panamá no ganaba, y lo conseguimos. Ahora nos toca ir a Guatemala, donde tampoco nos sirve otro resultado que la victoria. Tenemos que ir con energía positiva y con la unión del grupo”, afirmó.

En cuanto al ambiente dentro del grupo, Waterman resaltó la experiencia y compromiso de los convocados, así como la importancia de sumar esfuerzos para alcanzar el objetivo mundialista.

“Todos los jugadores tenemos experiencia, algunos han jugado mundiales y otros están en ligas muy competitivas. Lo más importante es que cada uno aporte su granito de arena para el bien del equipo”, comentó.

El delantero también se refirió al regreso de Alberto “Negrito” Quintero al plantel nacional, pidiendo mesura y apoyo para el experimentado volante.

“No vamos a cargarle la maleta a Negrito, es una gran persona y viene con la mejor disposición. No estuvo en los partidos anteriores, así que no hay que ponerle toda la responsabilidad. Vino a aportar como todos nosotros”, añadió.

Por último, Waterman reafirmó el compromiso del grupo con la camiseta nacional y el sueño de regresar a una Copa del Mundo.

“Estamos jugando por el país, y todos debemos poner ese peso sobre nuestros hombros. Queremos que Panamá vaya al Mundial 2026, y para eso tenemos que dejarlo todo en la cancha”, concluyó.

La Selección de Panamá continúa su preparación para los partidos eliminatorios de la Concacaf ante Guatemala y El Salvador, con el objetivo de sumar victorias que acerquen al equipo de Thomas Christiansen a la Copa del Mundo 2026. Jugadores como Cecilio Waterman, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez y Alberto Quintero aportan experiencia y liderazgo en un proceso que busca consolidar a Panamá entre las potencias de la región.

