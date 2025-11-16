LPF resultado: Alianza rescata un empate agónico ante San Francisco en Los Andes

El próximo sábado 22 de noviembre semifinal de vuelta Plaza Amador vs CAI EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

Panamá/Un final de infarto sacudió el Estadio Los Andes, donde Alianza FC logró un empate dramático 2-2 ante San Francisco FC en la ida de las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

El duelo fue intenso desde el arranque, con los monjes imponiendo condiciones y tomando ventaja al minuto 43 gracias a un certero remate de Kevin Calderón, que desató la euforia en las gradas. El segundo tiempo parecía sellar el triunfo franciscano, pero Alianza nunca bajó los brazos.

Cuando el reloj marcaba el minuto 90+10, apareció el goleador John Jairo Alvarado para empujar el balón al fondo de la red y silenciar a los locales. Un empate agónico que dejó sabor a victoria para los aliancistas y encendió la polémica.

Otras noticias: LPF resultado | Empate dramático entre el CAI y Plaza Amador, semifinales al rojo vivo

Polémica arbitral en el cierre

El técnico Jorge Dely Valdés no ocultó su molestia tras el pitazo final. Cuestionó la validez del primer gol de San Francisco, por una supuesta posición adelantada de Rolando Blackburn, y criticó el tiempo de reposición que permitió el empate de Alvarado.

Con este resultado, ambas semifinales llegan igualadas al partido de vuelta: Plaza Amador y CAI empataron 2-2, y ahora San Francisco y Alianza también están en tablas. El próximo fin de semana promete emociones fuertes y definiciones de alto voltaje.

Otras noticias: Panamá vs El Salvador | Encuesta sobre el resultado de este partido de eliminatoria Concacaf

Otro resultado de las semifinales:

El Estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera fue testigo de una intensa batalla entre el Club Atlético Independiente (CAI) y el Plaza Amador, en el partido de ida disputado este sábado.

Ante una gran asistencia, las emociones se vivieron de principio a fin, en un encuentro que terminó con un empate 2-2, dejando la eliminatoria totalmente abierta.

Dominio Vikingo y Doble Ventaja

El compromiso inició con un claro dominio del equipo de La Chorrera. El CAI, apodado los vikingos, impuso condiciones rápidamente con su presión alta y agresividad ofensiva.

La recompensa llegó temprano. Al minuto 17, el colombiano Luis García abrió el marcador con un remate certero. El golpe anímico se amplió justo antes del descanso cuando Víctor Ávila aprovechó un balón suelto para empujarlo al fondo de la red en el 45+5’, colocando un contundente 2-0 que parecía encaminar la serie a favor de los locales.

El Carácter de los Leones y el Gol del Silencio

Cuando la victoria del CAI parecía inminente, el Plaza Amador, fiel a su historia y a su espíritu competitivo, despertó en el complemento. Los leones comenzaron su remontada al minuto 70, cuando Yoameth Murillo definió con categoría tras una jugada bien elaborada por la banda derecha, recortando distancias.

El momento dramático del partido se guardó para el final. En el 90+2’, Joseph Jones protagonizó el gol del empate, silenciando el Muquita con un remate dentro del área. El 2-2 final reflejó la paridad entre estos dos equipos, acostumbrados a pelear instancias decisivas.

La Acción Continúa

Este empate dramático garantiza un cierre electrizante en el partido de vuelta, que definirá al primer finalista.