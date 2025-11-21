FIFA aplica nueva suspensión a Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol

El ente rector del fútbol mundial emitió un comunicado en el que da a conocer la decisión relacionada al dirigente panameño.

Panamá/Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, recibió una suspensión de seis meses por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. En ese periodo no podrá participar de actividades relacionadas a ese deporte.

La FIFA señaló, en un comunicado emitido por su sitio web, que esa sanción se aplicó debido a que Arias no cumplió con la decisión tomada por su comisión disciplinaria, la que fue difundida el 17 de enero de este año, en la que se inhabilitó por seis meses y se le multó por 10 mil francos suizos debido a unos comentarios que hizo contra la capitana de la Selección Femenina de Panamá, Marta Cox, de los que se disculpó posteriormente.

"Se inhabilita a Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses y se le impone una multa de 20 000 CHF (francos suizos) por infringir el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA tras no cumplir con la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA el 15 de noviembre de 2024", se precisó en el comunicado.

La comisión basa esa decisión en lo contenido en el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA. El punto F de ese artículo, denominado Incumplimiento de Decisiones, plasma lo siguiente: "en lo tocante a las personas físicas, tras el vencimiento del plazo de gracia último y definitivo y en caso de que persista el impago o de incumplimiento total o parcial de una decisión dentro del periodo establecido, se les prohibirá ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo determinado, y se les podrán imponer adicionalmente otras medidas disciplinarias".

La decisión se tomó en las dos sesiones que la Comisión Disciplinaria realizó los días lunes 17 y martes 18 de noviembre.

Federación se pronuncia

La Federación Panameña de Fútbol plasmó en un comunicado que fue notificada de la suspensión que a Arias que se extenderá hasta el 21 de mayo de 2026.

"El presidente Arias ha vuelto a ser sancionado por 6 meses, en esta caso hasta el 21 de mayo del 2026, período en el que no podrá participar en actividades relacionadas al fútbol federado", recalcó. "Según los estatutos de la FPF, en ausencia del presidente Arias quedará el primer vicepresidente Fernando Arce liderando funciones hasta que finalice la sanción", añadió.

La Federación enfatizó que esa institución no forma parte de ningún proceso por parte de algún "órgano jurisdiccional de la FIFA" por lo que su funcionamiento continúa con normalidad.

"En los últimos años, con el liderazgo del presidente Arias, hemos fijado estrategias a corto, mediano y largo plazo y hemos establecido procesos administrativos internos de transparencia y cumplimiento, que permiten con seguridad continuar trabajando en los objetivos deportivos e institucionales que nos hemos trazado, agregando en los últimos días la clasificación de la Selección Mayor Masculina a la Copa Mundial de la FIFA 2026", puntualizó el ente federativo.