Manuel Arias recibe sanción por parte de FIFA ¿Qué ocurrió?

Panamá/La FIFA ha impuesto una sanción al presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, suspendiéndolo de sus funciones por un periodo de seis meses, hasta el 14 de julio de 2025.

Esta decisión fue tomada a raíz de comentarios públicos despectivos realizados por el dirigente hacia la futbolista panameña Marta Cox, destacada jugadora del fútbol internacional.

En declaraciones que generaron indignación en el ámbito deportivo, Arias criticó el estado físico de la jugadora y afirmó que Marta, al jugar en el extranjero, desconoce la realidad del fútbol femenino en Panamá. Estas palabras desataron una ola de rechazo en redes sociales y en la comunidad futbolística, lo que llevó a la FIFA a intervenir y aplicar esta sanción como medida ejemplar.

Durante la suspensión de Manuel Arias, la presidencia de la FPF estará a cargo de Fernando Arce, quien asumirá el liderazgo de la organización en un momento clave para el desarrollo del fútbol panameño. Cabe destacar que esta sanción no afecta de ninguna manera a la Federación Panameña de Fútbol y es de carácter individual. Este cambio temporal plantea desafíos significativos, especialmente en la gestión de los proyectos en curso relacionados con las selecciones nacionales y el fortalecimiento de las ligas locales.

Tras conocerse la sanción, Arias publicó un comunicado en su red social X (anteriormente Twitter):

Por medio de la presente, quiero informar que he sido comunicado por parte del Comité de Ética de la FIFA que he sido inhabilitado por los próximos seis meses para ejercer cualquier tipo de cargo en el fútbol. De esta manera, el vicepresidente primero de la Federación Panameña de Fútbol, Fernando Arce, ocupará mi cargo de presidente durante este tiempo, conforme a los Estatutos de la FPF, para luego poder retomar mis responsabilidades como presidente de la FPF.

Esta inhabilitación por parte del Comité de Ética de la FIFA se dio como resultado de un proceso llevado a instancias de este Comité como consecuencia de las desafortunadas declaraciones que brindé el 1 de marzo de 2024 en un programa deportivo de un medio de comunicación, donde me referí al estado físico de la jugadora Marta Cox. Estoy convencido de que utilicé un lenguaje muy inapropiado y que estas palabras no son representativas de los valores que defiendo para el fútbol nacional, un fútbol que contribuya al desarrollo de nuestros niños y de nuestra sociedad.

Quiero expresar mis más sinceras disculpas a la jugadora Marta Cox, a su familia, a todas las jugadoras del fútbol nacional y, en general, a toda la familia del fútbol panameño. También, quiero agradecer que siempre estén del lado del crecimiento de este deporte. A todos les aseguro que este error no define mi compromiso con el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país.

La estructura de la Federación Panameña de Fútbol, con su Comité Ejecutivo y sus colaboradores, se mantendrá funcionando de la mejor manera durante este período para seguir apoyando el crecimiento de nuestro fútbol en todos sus niveles.

Acepto la sanción con humildad, seguiré reflexionando sobre lo ocurrido y durante estos seis meses estaré trabajando en los programas educativos en los que siempre he creído, como el Programa Integridad en el Deporte. También, participaré en talleres que refuercen mis conocimientos en ética y en el cumplimiento de las normas que rigen a los entes deportivos como parte de la rehabilitación dictada por el Comité de Ética.

Panamá tiene un gran reto con el fútbol de base, de los niños y niñas, mujeres y hasta los adultos mayores, y uno de mis objetivos será acompañar a este deporte desde los niveles más estructurales.

Por último, y no menos importante, agradezco mucho el apoyo de los medios de comunicación que me brindaron un espacio en su momento para expresar mis pensamientos y, de igual manera, reconozco que tengo mucho por aprender en mi rol de presidente. Desde ya me aprovecharé para escuchar, reflexionar y regresar a mis tareas como presidente, ¡al 100%!.

Un fuerte abrazo, Panamá. Hasta pronto.

La sanción de FIFA subraya la importancia de mantener una comunicación respetuosa y de apoyar el crecimiento del fútbol femenino, tanto en Panamá como en el ámbito internacional. El caso pone en evidencia la necesidad de un liderazgo comprometido con los valores de inclusión y equidad, pilares fundamentales para el avance del deporte en todas sus categorías.