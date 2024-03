Marta Cox se pronuncia sobre declaraciones de Manuel Arias. ¿Qué dijo?

Panamá/Marta Cox, capitana de la Selección Femenina de Fútbol de Panamá, emitió un comunicado en sus redes sociales donde se refiere a las declaraciones que hizo sobre ella el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Manuel Arias.

"Personalmente, considero que hubo palabras utilizadas para describirme que desde luego me hirieron y que fueron inesperadas", expresó Cox. "Aprovecho este espacio para resaltar que, si este tipo de situaciones se vuelven una constante, no regresaré a defender los colores de la Selección de Panamá".

El pasado 1 de marzo, Arias respondió a las palabras dichas por Cox tras la eliminación de la selección panameña en la primera fase de la Copa Oro W. El dirigente criticó a la jugadora por su estado físico y señaló que ella desconoce la realidad del fútbol femenino en Panamá ya que juega en el extranjero.

"Jugar fuera del país no me hace ajena a lo que ocurre en el día a día. Que quede claro que las futbolistas que trabajamos en el extranjero, alzamos la voz para generar más fuerza con las que trabajan en Panamá, que quizá no son escuchadas", indicó la futbolista que milita con el Tijuana en la Liga MX Femenil de México.

El mensaje de Cox llega también luego de que Arias se disculpara, por redes sociales, de lo que dijo en el programa Meketrefes del Deporte.

Comunicado por parte de Marta Cox.#afutpa pic.twitter.com/UbTrdcpYOD — Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (@AFUTPA) 8 de marzo de 2024

