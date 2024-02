Luego de la goleada de Brasil sobre Panamá 5-0 la capitana de la selección de Panamá Marta Cox se refirió al desempeño de las canalera en su primera Copa Oro W y dejó algunos petardos e interrogantes sobre la actualidad de esta selección femenina.

"Terminamos nuestro ciclo, la verdad, de este torneo, la verdad no fue nuestro torneo hay que aceptarlo, no sé que pueda pasar más adelante, la idea es que esto no caiga más, la verdad nostros levantar y seguir luchando por nuestro fútbol, primero por nuestra liga en Panamá que al final para competir necesitamos eso, una buena liga, ya nosotras las que estamos afuera seguir adelante, prepararnos con nuestro club, se viene fecha FIFA al final se pueden afinar muchas cosas, pueden mejorar muchas cosas si, todo depende de nosotras, me siento satisfecha, me sentí derrotada en algún momento no lo voy a negar, pero siento que nosotras somos muy unidas, salimos adelante, afrontamos esto, porque somos unas valientes, creo que cualquiera no puede aguantar estas cosas que pasamos nosotras la verdad pueden hablar lo que les de la gana".

El grupo B de la Copa Oro W, evento que se celebra en los Estados Unidos, ha llegado a su emocionante conclusión con Brasil liderando la tabla con un impresionante total de 9 puntos, seguido de cerca por Colombia con 6 puntos. Puerto Rico ha asegurado su lugar en la clasificación con 3 puntos, mientras que Panamá se encuentra actualmente sin puntos en la tabla.

Con información de TVMAX Deportes.