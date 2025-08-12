¡Atención! FIFA abre proceso disciplinario a presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias

Panamá/La FIFA anunció que su comisión disciplinaria inició un procedimiento contra el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), Manuel Arias, quien estaba bajo una sanción de seis meses de duración.

El organismo rector del fútbol mundial indicó que el procedimiento se abre por un supuesto incumplimiento de Arias quien había sido inhabilitado de sus funciones a inicios de este año.

"El procedimiento está relacionado con un posible incumplimiento del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA al supuestamente no respetar la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Decisión de la FIFA", plasmó la Comisión Disciplinaria de la FIFA en un comunicado.

El Codigo Disciplinario de la FIFA, en el punto f de su artículo 21 establece que: "en lo tocante a las personas físicas, tras el vencimiento del plazo de gracia último y definitivo y en caso de que persista el impago o de incumplimiento total o parcial de una decisión dentro del periodo establecido, se les prohibirá ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo determinado, y se les podrán imponer adicionalmente otras medidas disciplinarias".

La FIFA aseguró que próximamente dará más detalles sobre el desarrollo de ese procedimiento.

Antecedente

El 16 de enero de 2025, la FPF anunció que Arias fue inhabilitado de sus funciones por un periodo de seis meses debido al "uso indebido del lenguaje a una jugadora de la Selección Femenina de Panamá".

La Federación señaló que la sanción a Arias se cumplía el 14 de julio de este año y que, durante ese periodo, no podía "participar en actividades relacionadas al fútbol federado".

El castigo al jefe de la FPF se originó luego que él criticó a la capitana de la Selección Femenina de Panamá, Marta Cox, en una entrevista al programa Meketrefes del Deporte, que fue emitida el 2 de marzo de 2024. Sus señalamientos se dieron tras luego de una declaraciones dadas por la jugadora, tras la eliminación del conjunto panameño en la primera fase de la Copa Oro W de Concacaf, quien resaltó los problemas que se tienen para desarrollar el fútbol femenino en el país y la falta de instalaciones adecuadas para la práctica del fútbol.

"Marta Cox se paró a hablar de nuestra liga. Ella está fuera de forma, está gorda, no se podía mover en la cancha. Hay que hacer ‘mea culpa’ y las jugadoras no estaban físicamente bien. Es muy fácil hablar, pero ella no sabe nada de la liga de Panamá desde hace años, no sabe qué está pasando aquí", expresó Arias en la entrevista. Estas palabras fueron criticadas por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA).

"Las declaraciones recientes emitidas por Manuel Arias, presidente de FEPAFUT, sobre la jugadora Marta Cox, son repudiables y desafortunadas. El respeto hacia los deportistas es esencial para fortalecer nuestro fútbol. Las palabras utilizadas para describir a Marta van en contra de los principios de sana convivencia y respeto", indicó AFUTPA en un comunicado.

Posteriormente, Arias se disculpó por lo que dijo en ese momento.

"Quiero expresar mis más sinceras disculpas a Marta Cox y a quien se haya sentido ofendido u ofendida por algunos desafortunados términos utilizados durante un programa deportivo. No debo volver a equivocarme de esta manera", sostuvo el dirigente.

