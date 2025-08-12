LPF| Torneo Clausura 2025: Veraguas United defendió su casa ante CAI en el cierre de la jornada 4

La Liga Panameña de Fútbol se vive a través de TVMAX.

Panamá/Veraguas United asumió el liderato de la Conferencia Oeste, en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) , con una victoria sobre el Club Atlético Independiente (CAI), por 1 a 0, en el partido que cerró la cuarta jornada del certamen y que se llevó a cabo en el estadio Arístocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago.

Alentados por sus fanáticos, los veragüenses trataron de imponerse. El gol cayó al minuto 25 cuando Emmanuel Ceballos hizo un tiro, sobre el borde de área del CAI, para que el balón penetrara en la portería e inflara la red.

Con el marcador en contra, el conjunto 'vikingo' trató de anotar, pero la falta de puntería y algunas buenas intervenciones del portero Berny Araya evitaron la caída de la cabaña del elenco local.

Esa victoria le da al Veraguas United 10 puntos que le colocan al frente de la Conferencia Oeste con una unidad más que el San Francisco FC

que pasa a la segunda casilla.

El CAI sufre su tercera derrota y se mantiene con tres puntos.

Otros resultados

Alianza 2-3 Plaza Amador

El Plaza Amador sigue su paso perfecto por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con una victoria sobre el Alianza FC, por 3 goles a 2, en el partido que inició la cuarta jornada del certamen y que se realizó en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los 'Leones' plazinos tomaron el control en los primeros instantes del partido. Al minuto 6, Yoameth Murillo recibió el balón y sacó un remate en el área del elenco verdolaga para convertir el primer gol.

Alianza empató con un gol de Reynaldiño Verley al minuto 13, pero el Plaza respondió con un tanto de Ricardo Buitrago, al 30, que puso el marcador 2-1 a favor de los plazinos.

Posteriormente hubo una falta en el área plazina que John Jairo Alvarado cobró desde el punto penal, al minuto 63.

Con el 2-2 en el marcador, el Plaza hizo un último intento para llevarse la victoria y le dio resultado. En tiempo de reposición (90+5'), hubo un remate de cabeza que fue detenido con las manos por el jugador del Alianza Yeison Ortega, lo que provocó su expulsión y el cobro de penal de Jorlian Sánchez quien, de esa manera, marcó el tanto de la victoria.

CD Universitario 2-2 SD Atlético Nacional

El Atlético Nacional sumó su segundo empate consecutivo al igualar a dos tantos con Universitario en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

Habían pasado cinco minutos del pitazo inicial cuando Abdiel Garcés marcó un gol y le dio la ventaja al conjunto policial que la mantuvo hasta el final del primer tiempo.

En la segunda parte, llegó la respuesta de los universitarios. Emanuel Chanis descontó al minuto 55 y Andrick Edwards les dio el comando al 82.

Cuando el tiempo agregado estaba por expirar (90+4') llegó el empate para el Atlético Nacional cuando Joel Barría aprovechó un balón suelto y sacó un remate que vulneró a la portería universitaria.

Tauro FC 1-1 UMECIT FC

Taurinos y umecistas se quedaron con un empate a un gol por bando en un partido realizado en el COS Sports Plaza.

Jhamal Rodríguez le dio el comando al UMECIT FC al minuto 25.

Posteriormente el colombiano Jerónimo Rodríguez marcó el tanto del empate para el Tauro FC con un potente tiro a larga distancia que ejecutó al minuto 50.

En ese partido, el portero de UMECIT Cecilio Burgess tuvo que salir de la cancha por molestias en una de sus rodillas.

Herrera FC 0-1 San Francisco FC

La cartelera dominical comenzó con el encuentro que protagonizaron el Herrera FC y el San Francisco FC en el estadio Gustavo Posam de Parita.

Rolando Blackburn marcó el único gol del encuentro para el equipo franciscano al minuto 20. De esa manera le propinó a los herreranos su tercera derrota en cuatro partidos realizados.

Árabe Unido 0-0 Sporting SM

El Deportivo Árabe Unido y el Sporting San Miguelito empataron, 0-0, en un partido realizado en el COS Sports Plaza.

Este encuentro fue el primero que terminó sin anotaciones en cuatro fechas que van del certamen.

Tabla de posiciones

Después de cuatro jornadas, este es el estado de los equipos: