¡Dolor! Japón llora al mejor delantero de su historia en el fútbol

Kunishige Kamamoto brilló dentro como fuera de las canchas en distintas facetas.

Japón/Kunishige Kamamoto, considerado el mejor delantero de la historia del fútbol japonés, con 75 goles anotados en 76 partidos con los Blue Samurais, falleció el domingo a los 81 años como consecuencia de una neumonía, anunció este lunes la Federación Japonesa de Fútbol (JFA).

El nativo de Kyoto fue el máximo goleador del torneo olímpico de México en 1968, donde Japón se llevó la medalla de bronce.

El Yanmar Diesel, ahora Cerezo Osaka, fue el club de su carrera anotando un total de 202 goles en 251 partidos del campeonato japonés.

En la parte final, compaginó su faceta de jugador con el puesto de entrenador de ese equipo hasta su retiro en 1984.

Luego prosiguió su carrera de entrenador hasta 1995 y tres años más tarde se convirtió en vicepresidente de la JFA y fue director del Comité Organizador del Mundial de 2002, coorganizado por Japón y Corea del Sur.

También alternó su carrera como dirigente futbolístico con la de político, ya que en 1995 fue elegido representante en la Cámara de legisladores.

El actual seleccionador nipón destacó la figura de Kamamoto, "que dio a los japoneses un rayo de esperanza de poder competir a nivel internacional".

Otro mito del fútbol nipón, Kasuyoshi Miura, que sigue jugando pese a tener ya 58 años, recordó que el propio Pelé dijo de Kamamoto que era "un gran delantero", cunado el brasileño participó en el partido de homenaje por la retirada del ahora fallecido.

"Cuando escuché al Rey Pelé decir que era 'un gran delantero', me sentí orgulloso como japonés y aún lo recuerdo", declaró el segundo máximo goleador de la historia del fútbol japonés.

Trayectoria

Inicios y educación

Nacimiento y formación: Nació en Kioto el 15 de abril de 1944 y asistió a la Yamashiro High School. Luego estudió Comercio en la Universidad de Waseda, donde fue máximo goleador de la liga universitaria de Kanto durante cuatro años consecutivos. Además, ganó la Copa del Emperador en 1963 y 1966, siendo la última vez que un equipo universitario obtuvo ese trofeo.

Carrera en clubes

Yanmar Diesel (Cerezo Osaka): Tras graduarse en 1966, se incorporó en 1967 al Yanmar Diesel (actualmente Cerezo Osaka) y jugó toda su carrera en ese club. Marcó 202 goles en 251 partidos de liga y fue siete veces máximo goleador del campeonato.

Títulos y reconocimientos: Ganó la Copa del Emperador en 1968, 1970 y 1974; el campeonato de liga en 1971, 1974, 1975 y 1980. Asimismo, fue seleccionado catorce veces en el Mejor Once y siete veces Futbolista del Año en Japón.

Fin de su carrera: En 1978 asumió roles de jugador-entrenador, retirándose en 1984 tras sufrir lesiones graves en el tendón de Aquiles.

Carrera internacional

Selección nacional de Japón: Debutó en 1964, anotando su primer gol contra Singapur como estudiante.

Juegos Olímpicos de México 1968: Fue el máximo goleador del torneo con siete tantos, ayudando a Japón a conseguir la medalla de bronce —la primera en fútbol olímpico para el país.

Récord goleador histórico: Hasta su retiro en 1977, jugó 76 partidos con 75 goles oficiales. Otras fuentes le atribuyen 80 goles en 84 apariciones.

Como entrenador, dirigente y político

Entrenador: Dirigió Yanmar Diesel entre 1978 y 1984, llevándolo al título de liga en 1980 y a ganar la Copa JSL en 1983 y 1984. Posteriormente, dirigió Matsushita Electric (Gamba Osaka) de 1991 a 1994 y más adelante Fujieda MYFC.

Roles institucionales: Fue elegido miembro de la Cámara de Consejeros en 1995, sirviendo hasta el 2001. Entre 1998 y 2008 fue vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Japón y formó parte del comité organizador del Mundial 2002.

Distinciones: En 2005 ingresó al Salón de la Fama del fútbol japonés.