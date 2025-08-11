Béisbol U23| Preselección de Panamá comienza su preparación para el Premundial 2025

Panamá/La Preselección de Béisbol U23 de Panamá inició este lunes sus entrenamientos, bajo las ordenes del timonel Aníbal Reluz, teniendo como centro de operaciones el estadio Mariano Rivera y apuntando al Campeonato Premundial a jugarse en Panamá, próximamente.

Peloteros convocados se dieron cita a la primera práctica, la cual fue considerada de positiva para el manager Anibal Reluz. "Ha llegado un numero considerable, pensamos que es una buena cantidad de peloteros en nuestro primer día, estos muchachos tienen compromisos de universidad o trabajo y tenemos que ser paciente con su llegada", dijo el director.

La preselección fue recibida por el cuerpo técnico, donde destaca el manager campeón 2025 de la categoría mayor, Audes De León, el experimentado y líder en jonrones de todos los tiempos Manuel Rodríguez y el coach de serpentinas, Andy Hernández.

En el entrenamiento también estuvo presente el preparador físico Víctor Castillo, quien se encargo de la parte física, el strech de los jugadores. "Han llegado en su mayoria en buena forma física, un porcentaje muy pequeño solamente con algo de peso, pero estamos listos para competir", dijo Castillo.

El equipo se mantendrá entrenando diariamente en el estadio Mariano Rivera y estará realizando partidos de fogueo con la selección nacional U18 para la próxima semana, anunció Reluz.

Preselección

Lanzadores: Eddie Serrano, Edwin Miranda, Alexander López, Abdiel Medina, Jonathan Amaya, Jorge Quiel, Alexis Bernal, Eward Rodríguez, Zahir Zúñiga, Neiker Duque, Ismael Velasco, Carlos Días, Ezequiel Bonilla, Benjamín González, Anthony Ortega, Emanuel Herrera y Dereck Gómez.

Receptores: Ángel Rivera, Edwin Hidalgo, Francisco Villamil, José Bernal y Franklin Hernández.

Cuadro Interior: Keith Hernández, Jorge Rodríguez, Abdiel Alonso, Yeremy Lezcano, Joshua Cedeño, José Aparicio, Héctor Rayo, Tomas Concepción y Omar Reluz.

Jardineros: Germain Ruiz, Eduardo Vaughan, Juan Diego Alonso, Michael Mendoza, Mauricio Pierre, Ángel Rodríguez, Edwin Walden, Yeremi Sánchez, Jael Escobar y Joaquín Gamba.

El torneo

Organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol (CPB) y la WBSC, el Campeonato Panamericano U23 debutó en 2013 (con categoría Sub‑21), asumiendo oficialmente la categoría U23 desde 2017. Otorga cuatro plazas clasificatorias para la Copa Mundial U23.

Históricamente, países como Nicaragua, Venezuela, México y Colombia se han destacado con títulos y múltiples apariciones en medalleros.

Ediciones recientes

2022 – Aguascalientes, México (cuarta edición: 10‑19 de junio)

Participaron siete equipos , todos enfrentándose en ronda única.

, todos enfrentándose en ronda única. México terminó invicto (8‑0) y se consagró campeón por primera vez.

(8‑0) y se consagró campeón por primera vez. Cuba logró la medalla de plata; Nicaragua quedó en tercer lugar. Panamá finalizó sexto.

2023 – Managua, Nicaragua (quinta edición: 24‑30 de noviembre)

Participaron 11 selecciones divididas en dos grupos.

El campeón fue Colombia, que ganó en la final un partido muy reñido frente a Nicaragua por 1‑0 con excelente labor de lanzadores.

Venezuela se llevó el bronce y Puerto Rico quedó cuarto. Estas cuatro equipos se clasificaron al Mundial Sub‑23 de 2024 en China.

Tabla final de posiciones (2023)

Colombia Nicaragua Venezuela Puerto Rico Cuba Panamá México República Dominicana (Otros participantes: Curazao, Argentina, Costa Rica)

Datos destacados de la edición 2023

Duelo de cerradores en la final: Víctor Vargas (Colombia) ponchó 8 y permitió apenas un par de hits en seis entradas; Bryan Torres (también colombiano) completó la labor con salvamento en los tres outs finales y se llevó la victoria.

Víctor Vargas (Colombia) ponchó 8 y permitió apenas un par de hits en seis entradas; Bryan Torres (también colombiano) completó la labor con salvamento en los tres outs finales y se llevó la victoria. MVP: Elian Rayo (Nicaragua), con promedio de .455, 2 jonrones y 9 impulsadas.

Elian Rayo (Nicaragua), con promedio de .455, 2 jonrones y 9 impulsadas. Máximo bateador: Freddvil Chevez (Nicaragua), bateando .538.

Freddvil Chevez (Nicaragua), bateando .538. Jonrones: Jankel Ortiz (Puerto Rico) lideró con 3.

Jankel Ortiz (Puerto Rico) lideró con 3. Ponches: Stiven Cruz (Nicaragua) con 14 registrados.

Formato típico

Participan entre 7 y 12 equipos dependiendo del año.

y dependiendo del año. La fase inicial puede ser round‑robin o disputarse en grupos.

puede ser o disputarse en grupos. La parte fina l incluye semifinales y partidos por medallas.

l incluye semifinales y partidos por medallas. Los mejores cuatro aseguran ingreso a la Copa Mundial U23 del siguiente año.

Impacto continental

El torneo ha sido clave para descubrir talentos jóvenes del béisbol en América .

. Equipos como Colombia, Nicaragua, Venezuela y Puerto Rico han fortalecido su presencia en torneos internacionales gracias a su desempeño en estas ediciones.

han fortalecido su presencia en torneos internacionales gracias a su desempeño en estas ediciones. Panamá ha participado regularmente, logrando un sexto lugar en 2022 y terminar entre los ocho mejores en 2023.

Información de Fedebeis