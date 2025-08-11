EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jornada 2 por TVMAX y TVN Pass

Panamá/La actitvidad de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 continúa este lunes y podrás ver todo lo que acontezca en la señal de TVMAX.

En cuanto a la delegación de Panamá, esta ha ya sumó una medalla más con el bronce obtenido por Isaac Dorati en la prueba de esgrima, rama masculina.

Natación

La jornada para la representación panameña comenzó con las series clasificatorias de los relevos mixtos 4x100 metros de la natación.

El conjunto de Panamá participó en la Serie 3 y se quedó con el quinto lugar al registar tiempo de 3:43.76 minutos. El grupo estuvo intergrado por Andrey Villarreal, Julio Rodríguez, María Castillo y Emily Santos.

El panameño Isaac Dorati se quedó con la medalla de bronce de la modalidad de espada en la esgrima masculina de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Dorati llegó a esta instancia después de ganar tres de su cuatro combates de la Fase de Grupos. En la Ronda de 16 venció al salvadoreño Alexis Molina y en Cuartos de Final se impuso al venezolano Miguel Figueroa. En ambos duelos salió airoso al obtener 15 puntos sobre ocho de sus rivales.

En las semifinales el panameño enfrentó a Kruz Schembri de Islas Vírgenes con el que perdió por puntuación de 8-15.

La presea obtenida por Dorati es la segunda para Panamá en estos Juegos. La primera fue la de oro obtenida por Emily Santos en los 100 metros pecho de la natación, rama femenina.

