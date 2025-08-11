EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Jornada 2 por TVMAX y TVN Pass
Panamá/La actitvidad de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 continúa este lunes y podrás ver todo lo que acontezca en la señal de TVMAX.
En cuanto a la delegación de Panamá, esta ha ya sumó una medalla más con el bronce obtenido por Isaac Dorati en la prueba de esgrima, rama masculina.
Natación
La jornada para la representación panameña comenzó con las series clasificatorias de los relevos mixtos 4x100 metros de la natación.
El conjunto de Panamá participó en la Serie 3 y se quedó con el quinto lugar al registar tiempo de 3:43.76 minutos. El grupo estuvo intergrado por Andrey Villarreal, Julio Rodríguez, María Castillo y Emily Santos.
Medalla de bronce
El panameño Isaac Dorati se quedó con la medalla de bronce de la modalidad de espada en la esgrima masculina de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Dorati llegó a esta instancia después de ganar tres de su cuatro combates de la Fase de Grupos. En la Ronda de 16 venció al salvadoreño Alexis Molina y en Cuartos de Final se impuso al venezolano Miguel Figueroa. En ambos duelos salió airoso al obtener 15 puntos sobre ocho de sus rivales.
En las semifinales el panameño enfrentó a Kruz Schembri de Islas Vírgenes con el que perdió por puntuación de 8-15.
La presea obtenida por Dorati es la segunda para Panamá en estos Juegos. La primera fue la de oro obtenida por Emily Santos en los 100 metros pecho de la natación, rama femenina.
Datos generales
- Concepto: Los Juegos Panamericanos Junior son un evento multideportivo internacional que reúne a los mejores atletas jóvenes del continente americano. Están organizados por Panam Sports (la Organización Deportiva Panamericana) y están dirigidos a deportistas de entre 18 y 23 años, sirviendo como una plataforma de desarrollo hacia competencias mayores como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.
- Objetivo: El objetivo de los Juegos Panamericanos Junior es impulsar el talento juvenil del continente, ofrecer una experiencia internacional competitiva y fomentar el espíritu olímpico desde edades tempranas. También funcionan como clasificatorios directos para ciertos eventos de los Juegos Panamericanos de mayores.
- Ediciones: Los Juegos de este año serán los segundos que se realicen. La primera versión se llevó a cabo en el 2021 en Cali, Colombia, donde compitieron 2540 atletas provenientes de 41 países.
- Participantes: En Asunción 2025 estarán presentes unos 4206 deportistas de 41 países. Todos ellos competirán en 28 deportes divididos en 43 disciplinas.
- Escenarios: El Parque Olímpico Paraguayo y la Secretaría Nacional de Deportes (SND) serán los principales clústeres de competencia, complementados por sedes independientes como tenis, golf, costanera, y subsedes en Encarnación y San Bernardino.
- El cronograma oficial incluye disciplinas como natación, atletismo, gimnasia, ciclismo, artes marciales, deportes de raqueta, patinaje, aguas abiertas, BMX freestyle, golf, esquí náutico, básquetbol 5×5, hockey, rugby, entre otros.
- Medallas: Se entregarán un total de 1077 medallas divididas en 333 de oro, 333 de plata y 411 de bronce. Estas se inspiran en la guarania, representando el alma cultural de Paraguay y conteniendo la partitura de "Jejuí", la primera guarania de la historia.
- Clasificatorio: Los ganadores de medallas de oro obtendrán clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, un incentivo clave para elevar el nivel competitivo del evento. Se otorgarán en total 218 plazas: 200 individuales y 18 para deportes colectivos (como baloncesto, rugby, voleibol, hockey, balonmano).
- Duración: Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se realizarán del 9 al 23 de agosto de 2025 por lo que tendrán una duración de 15 días.