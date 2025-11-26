Panamá, sede del Clásico del Caribe 2026| Estos son los ejemplares que defenderán los colores patrios en el magno evento hípico

La carrera y los demás eventos de la Serie Hípica del Caribe se realizarán el domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón.

Panamá/La hípica en Panamá se 'vestirá de gala' con la realización del Clásico Internacional del Caribe en el Hipódromo Presidente Remón. A pocos días de la realización de ese evento, el país anfitrión formaliza su representación para esa carrera y los eventos que la complementan.

En una reunión de la Comisión Evaluadora del Hipódromo Presidente Remón, realizada el 25 de noviembre, se confirmó que Panamá tendrá a seis representantes en el clásico caribeño, estos son: 'Brigo', 'Cholo Moon' y 'Sol Auyan Tepuy', que obtuvieron su puesto al sumar 7, 5 y 2 puntos, respectivamente, en las carreras clasificatorias. Además participarán 'Escapada', 'Sol Catire Bello' y 'Aryna' al obtener 58 mil, 57 mil y 53 mil dólares en sumas ganadas.

Los ejemplares 'Tomás Shelby' (27 mil dólares) e 'Imparable' (25 mil dólares) son elegibles para participar en el Clásico Internacional del Caribe.

La clasificación al evento caribeño pasa por varias carreras, entre ellas las pruebas de la triple corona nacional que son el Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Del Valle; el Clásico Augusto Samuel Boyd Paredes y Daniela Boyd y el Clásico Carlos y Fernando Eleta Almarán.

Las pruebas clasificatorias no son todas iguales, hay carreras para purasangres nativos de 3 años (potros/potrancas) y otras que admiten caballos de diferentes edades y no todos los ganadores clasifican automáticamente: se usan criterios de puntos y selección según categoría, como ocurre frecuentemente en las rutas nacionales hacia el Caribe.

Otros eventos

La comisión evaluadora también confirmó la participación de otros 17 equinos que correrán en la Copa Dama del Caribe, Copa Velocidad del Caribe y Copa Confraternidad del Caribe.

La lista completa de representantes de Panamá en esos eventos es la siguiente:

Copa Dama del Caribe

'Sol Paso la Reina' 'Lady DNA' 'Rommelier' 'Carabina' 'Kiara Karita' 'Sweet Candy'

Copa Velocidad del Caribe

'Royal Smile' 'Dandy del Peligro' 'Infinity Point' 'Mocita Bonita' 'Nevado'

Las inscripciones para esos eventos tienen un valor de 2,500.00 dólares.

Copa Confraternidad del Caribe

'Spectacular Winner' 'Teucro' 'Blackrock' 'El Rojo' 'Maximino' 'Indy Moon'

La Copa Confraternidad es reservada para machos de tres años de edad y más.

Concepto e historia

El Clásico Internacional del Caribe es la carrera estelar de la Serie Hípica del Caribe — la máxima competencia de pura sangre de tres años en el área del Caribe y Centroamérica .

La Serie Hípica reúne los mejores ejemplares de países miembros de la Confederación Hípica del Caribe.

Trayectoria

— Primeras participaciones y primeras victorias

Panamá debutó en la primera edición del Clásico en 1966 ; en esa carrera compitieron ejemplares panameños como 'Bibi' y 'Tojo' .

debutó en la primera edición del en ; en esa carrera compitieron ejemplares panameños como y . Su primer triunfo llegó en 1973 con el caballo 'Montecarlo '.

llegó en con el caballo '. Al año siguiente, en 1974, ganó de nuevo con 'Barremina'.

— Décadas de presencia y victorias periódicas

A lo largo de los años 1980, 1990 y 2000 , Panamá siguió sumando triunfos en el Clásico con ejemplares como 'El Cómico' (1981), 'Patilargo' (1985), 'Pan de los Pobres' (1989), 'Leonardo' (1992), ' Angelical' (1996), 'Evaristo' (1998), 'Cortisol' (1999), entre otros.

, siguió sumando triunfos en el Clásico con ejemplares como (1981), (1985), (1989), (1992), ' (1996), 'Evaristo' (1998), (1999), entre otros. En el siglo XXI mantuvo ese nivel con victorias de caballos como 'Alexia' (2001), 'Cafajeste' (2003), 'Spago' (2004), 'Ay Papá' (2006), y más adelante con ''Calínico' (2015).

— Dominio histórico: Panamá como líder de triunfos